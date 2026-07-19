गोरखपुर में अवैध एंबुलेंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 18 एंबुलेंस सीज
नियमों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 12:26 PM IST
गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास अवैध रूप से संचालित एंबुलेंस के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान 18 प्राइवेट एंबुलेंस नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाया गया, जिन्हें सीज कर दिया गया. पुलिस ने सभी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटिल ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी एंबुलेंस बिना आवश्यक अनुमति और नियमों का पालन किए मरीजों को ले जाने का कार्य कर रही हैं. शिकायतों के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में 18 अवैध रूप से संचालित एंबुलेंस को सीज किया गया.
एंबुलेंस वाहनों पर मरीज के साथ हमेशा मनमानी की शिकायत मिलती रहती थी. बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मरीज को बहला फुसला कर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने का कई मामला प्रकाश में आया था. लगातार मिल रही शिकायत को लेकर पुलिस ने यह बड़ा अभियान छेड़ा है और आगे भी जारी रखने का निर्देश दिया है.
जानकारी के मुताबिक, गुलरिया थाना क्षेत्र के बगल में स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास सैकड़ों एम्बुलेंस खड़े रहते हैं और मरीजों को देखते ही बारगेनिंग शुरू कर देते हैं और उन्हें बेहतर इलाज का झांसा देकर प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाकर भर्ती कराकर कमीशन लेने का आरोप लगता रहा है.
एसपी सिटी निमष पाटील ने बताया कि मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. नियमों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यह भी पढ़ें: गोरखपुर में सिर्फ नाम के लिए खेल संघ, खिलाड़ियों को नहीं मिल रही ट्रेनिंग, खुद उपकरण खरीदने को मजबूर
यह भी पढ़ें: गोरखपुर के रामगढ़ ताल रूट पर 18 करोड़ की लागत से बनेगी हाईटेक रोड