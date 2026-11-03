धनबाद में दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, 9 क्विंटल जहरीले लड्डू किए गए नष्ट
दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ है. 9 क्विंटल जहरीले लड्डू को नष्ट किया गया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:27 PM IST
धनबाद: दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजार में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ गई है. इसी के साथ मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में धनबाद के चिरकुंडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तीन मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर करीब 9 क्विंटल मिलावटी लड्डू जब्त किए हैं. जांच के दौरान इन मिठाइयों में प्रतिबंधित केमिकल रंगों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ, जिसके बाद जब्त किए गए लड्डुओं को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया.
अवैध रूप से बिना लाइसेंस चल रही थीं दुकानें
त्योहार के मौसम में मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए फूड इंस्पेक्टर डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम ने यह विशेष अभियान चलाया. टीम ने चिरकुंडा में सड़क किनारे टेंट लगाकर अवैध रूप से मिठाइयां तैयार करने वाले तीन बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी. हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई बनाने वाले इन तीनों दुकानदारों के पास खाद्य कारोबार से संबंधित कोई वैध लाइसेंस (FSSAI License) भी नहीं मिला.
इन तीन दुकानों से जब्त की गई भारी खेप
विभागीय कार्रवाई के दौरान टीम ने तीन अलग-अलग मिठाई निर्माताओं के यहां से कुल 9 क्विंटल (900 किलोग्राम) मिलावटी लड्डू जब्त किए गए जबकि बाबूलाल शर्मा की दुकान से करीब 2 क्विंटल लड्डू जब्त किए गए. वहीं हरिवंश पांडेय की दुकान से करीब 5 क्विंटल लड्डू और हवाचंद मंडल की दुकान से करीब 2 क्विंटल लड्डू जब्त किए गए.
लड्डुओं को नष्ट करने के साथ ही टीम ने वहां मौजूद काजू बर्फी के नमूने (Samples) भी संग्रहित किए हैं, जिन्हें लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है. विभाग की इस औचक कार्रवाई से स्थानीय मिठाई कारोबारियों और मिलावटखोरों के बीच अफरा-तफरी का माहौल देखा गया.
दोषी पाए जाने पर 5 लाख जुर्माना और 6 महीने की जेल
कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए फूड इंस्पेक्टर डॉ. राजा कुमार ने बताया कि धनबाद उपायुक्त (DC) के निर्देश पर त्योहारों के मद्देनजर यह विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. चिरकुंडा में जिन दुकानों पर छापेमारी की गई, वहां खाद्य सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन पाया गया है. प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल और बिना लाइसेंस व्यापार करने को लेकर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
पुलिस बल की मौजूदगी में हुई छापेमारी
इस बड़े सुरक्षा अभियान में फूड इंस्पेक्टर डॉ. राजा कुमार के साथ चंदन साहू, नैना नायक, राहुल कुमार पासवान, शुभम, राहुल कुमार और चंद्रदेव गंझू समेत अन्य विभागीय कर्मी शामिल थे. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चिरकुंडा पुलिस की टीम ने भी इस कार्रवाई में पूरा सहयोग किया. त्योहार से ठीक पहले हुई इस सख्त कार्रवाई ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को कड़ा संदेश दे दिया है.
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