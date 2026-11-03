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धनबाद में दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, 9 क्विंटल जहरीले लड्डू किए गए नष्ट

जांच करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ( ETV Bharat )

धनबाद: दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजार में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ गई है. इसी के साथ मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में धनबाद के चिरकुंडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तीन मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर करीब 9 क्विंटल मिलावटी लड्डू जब्त किए हैं. जांच के दौरान इन मिठाइयों में प्रतिबंधित केमिकल रंगों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ, जिसके बाद जब्त किए गए लड्डुओं को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया.

अवैध रूप से बिना लाइसेंस चल रही थीं दुकानें