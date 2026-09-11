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सीतापुर में राशन कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, तीन अधिकारियों पर गिरी गाज, फर्म होगी ब्लैकलिस्ट

बता दें कि परसेंडी और बेहटा ब्लॉक के कई कोटेदारों और स्कूलों में जुलाई से सितंबर माह का एमडीएम खाद्यान्न नहीं पहुंचने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं. शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने जांच कराई, जिसमें बड़ी संख्या में कोटेदारों ने बयान दर्ज कराते हुए बताया कि उन्हें निर्धारित मात्रा में चावल और गेहूं प्राप्त नहीं हुआ. जबकि अभिलेखों में 30 अगस्त को गोदाम से खाद्यान्न उठान दर्शाया गया था.

सीतापुर: मध्यान्ह भोजन (MDM) और गरीबों के लिए आवंटित राशन की कालाबाजारी मामले में जिले में बड़ी कार्रवाई हुई है. प्रभारी मंत्री और खाद्य मंत्री मनोज पांडेय की ओर से मामले को गंभीरता से लेने के 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए. जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. के निर्देश पर खाद्यान्न परिवहन करने वाली फर्म के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि दो पूर्ति निरीक्षकों और एक विपणन निरीक्षक को निलंबित करने के लिए शासन को लिखा गया.

जांच में ये भी तथ्य सामने आया कि गोदाम से खाद्यान्न का उठान तो हुआ, लेकिन वह लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा. जिला अधिकारी ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए मैसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर रवि मिश्रा और भागीदार मंजू मिश्रा निवासी ग्वाल मंडी, सीतापुर के खिलाफ थाना रामकोट में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 तथा बीएनएस की धारा 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है.

ठेकेदारों पर एक्शन के बाद मामले में दोषी पाए गए ब्लॉक बेहटा के पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार, विपणन निरीक्षक देवेंद्र कुमार वर्मा तथा परसेंडी के पूर्ति निरीक्षक नितेश कुमार मिश्रा को निलंबित करने के लिए खाद्य आयुक्त को लिखा गया. वहीं विपणन निरीक्षक गरिमा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. वहीं अब जांच का दायरा अन्य ब्लॉकों तक भी बढ़ाया जाएगा.

प्रभारी मंत्री की सख्ती का दिखा असर

राशन की हेराफेरी मामले के तूल पकड़ने पर सीतापुर के प्रभारी मंत्री मनोज पांडेय ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मंत्री ने स्पष्ट किया है कि गरीबों और स्कूली बच्चों के खाद्यान्न में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी की भूमिका की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

जिलाधिकारी ने कार्रवाई जारी रखने की कही बात

वहीं पूरे मामले पर जिला अधिकारी राजा गणपति आर ने बताया कि "परसेंडी एवं बेहटा ब्लॉक में कोटेदारों को समय से राशन न मिलने की शिकायतें जांच में सही पाई गई हैं. संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है, ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करा दी गई है. संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

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