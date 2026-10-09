मिर्जापुर में बड़ी कार्रवाई; 925 दुकानों का निरीक्षण, 58 नमूने फेल, 34 दुकानदारों पर 4.85 लाख का जुर्माना
शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:07 PM IST
मिर्जापुर : प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. विभाग की टीम ने अप्रैल माह से अब तक करीब 925 दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान 403 नमूने लेकर जांच के लिये प्रयोगशाला भेजे गये. जांच रिपोर्ट में 58 नमूने मानक के विपरीत पाये गये. जिसके बाद कुल 34 दुकानदारों पर चार लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II की ओर से बताया गया कि माह अप्रैल 2026 से अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से 925 दुकानों का निरीक्षण कर 162 विधिक एवं 241 सर्वे नमूने संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला प्रेषित किया गया.
जिसमें विधिक नमूने के 100 रिपोर्ट तथा सर्वे नमूने के 117 रिपोर्ट प्राप्त हुए. जिसमें 58 नमूने मानक के विपरीत पाये गये. इनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया. इस सत्र में अब तक कुल 34 दुकानदारों पर चार लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने निर्देश दिया कि दूध, खोया, मिठाई एवं सभी ब्रांडेड व स्थानीय विनिर्माताओं के खाद्य उत्पादों विशेषकर घी, खाद्य तेल, नमकीन खाद्य पदार्थों पर विशेष जांच करने और मेला क्षेत्र मां विन्ध्यवासिनी परिक्षेत्र, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्ट्रीट फूड वेंडरों आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने एवं मिलावटखोरी को रोकने के लिए प्रभावी निरीक्षण व छापेमारी करने के लिए निर्देशित किया.
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संदिग्ध खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने संग्रहीत करने एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने निर्देशित किया. साथ ही आगामी नवरात्रि के दृष्टिगत विंध्याचल मेला क्षेत्र में सघन अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया. उन्होंने कहा कि होलसेल की दुकानों पर 15 किग्रा के देशी घी के डिब्बों का सैम्पल अवश्य लिया जाए.
जिसके क्रम में विंध्याचल मेला क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा लगातार भ्रमणशील रहकर दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा नमूना संग्रहण की भी कार्रवाई की जा रही है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सम्पूर्ण मेला क्षेत्र व जनपद में निरन्तर क्रियाशील रहकर प्रवर्तन व निरीक्षण करती रहेगी.
यह भी पढ़ें : मिठाई दुकानदारों को अब खुली मिठाइयों पर लिखने होंगे बनने और इस्तेमाल करने की तारीख