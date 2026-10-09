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मिर्जापुर में बड़ी कार्रवाई; 925 दुकानों का निरीक्षण, 58 नमूने फेल, 34 दुकानदारों पर 4.85 लाख का जुर्माना

जिला स्तरीय कमेटी की बैठक ( Photo credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर : प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. विभाग की टीम ने अप्रैल माह से अब तक करीब 925 दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान 403 नमूने लेकर जांच के लिये प्रयोगशाला भेजे गये. जांच रिपोर्ट में 58 नमूने मानक के विपरीत पाये गये. जिसके बाद कुल 34 दुकानदारों पर चार लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II की ओर से बताया गया कि माह अप्रैल 2026 से अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से 925 दुकानों का निरीक्षण कर 162 विधिक एवं 241 सर्वे नमूने संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला प्रेषित किया गया.