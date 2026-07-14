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फिरोजाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन: 1.50 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 11 शातिर दबोचे

इस कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 11 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 8 आधार कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 2 पैन कार्ड, 2 सिम कार्ड और 65 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं. अब तक की जांच में इनसे जुड़े मामलों में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये की साइबर ठगी सामने आई है.- राजेश गुनावत, अपर पुलिस अधीक्षक

1.50 करोड़ की डिजिटल डकैती: फिरोजाबाद जनपद में पुलिस का साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान सोमवार को भी जारी रहा. पुलिस ने 'साइबर वज्र अभियान' के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 11 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है.अब तक की जांच में इनसे जुड़े मामलों में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये की साइबर ठगी सामने आई है.

फिरोजाबाद/ बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध के खिलाफ 'साइबर वज्र अभियान' चलाया जा रहा है. इस ऑपरेशन में फिरोजाबाद और बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने फिरोजाबाद से 11 और बुलंदशहर से 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है.

सात राज्यों में फैला नेटवर्क: प्रारंभिक जांच में इन साइबर अपराधियों का नेटवर्क तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक (बेंगलुरु), तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों तक फैला मिला है. खास बात यह है कि इन अपराधियों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था.यह क्रिमिनल डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड कर लोगों से मोटी रकम ऐंठते थे. इन अपराधियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में केस दर्ज है.

फिरोजाबाद से 11 साइबर ठग गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)

अलग- अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी:आरोपी डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, पेपर ट्रेडिंग और अन्य साइबर ठगी के जरिए लोगों से ठगी की गई रकम को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकालते थे. थाना दक्षिण पुलिस ने छह अलग-अलग मामलों में राशिद, शहनवाज, अजीत यादव, प्रदीप वर्मा, राजेश, शिवम और आकाश समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और थाना सिरसागंज पुलिस ने शैलेन्द्र को गिरफ्तार किया.थाना रामगढ़ पुलिस ने मोहम्मद कामिल को गिरफ्तार किया. थाना रसूलपुर पुलिस ने नीरज कुमार को गिरफ्तार किया.थाना टूण्डला पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है, और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. साइबर अपराध से जुड़े सभी मामलों में विस्तृत वित्तीय जांच भी की जा रही है. इस कार्यवाही में आरोपियों के खिलाफ थाना दक्षिण में छह तथा थाना रामगढ़, रसूलपुर, टूण्डला और सिरसागंज में एक-एक मुकदमा दर्ज किया गया है.-राजेश गुनावत, अपर पुलिस अधीक्षक

बुलंदशहर से 8 साइबर ठग गिरफ्तार: पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर वज्र' के तहत 8 शातिर साइबर ठगों को किया गिरफ्तार. आरोपियों ने म्यूल अकाउंट्स के जरिए 9 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी की थी. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. ये बड़ी कार्रवाई बुलंदशहर कोतवाली नगर, देहात, पहासू, जहांगीराबाद, नरसैना और खुर्जा नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर की है.

बुलंदशहर में 'ऑपरेशन साइबर वज्र' (Video Credit: ETV Bharat)

पूरे यूपी में अभियान चलाया जा रहा है. साइबर थाना सेल और जितने भी थानों की लोकल यूनिट हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रही है. मोबाइल, सिम और खातों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं.- नरेश कुमार, एसपी क्राइम

बुलंदशहर पुलिस ने खुर्जा से शिवम, कोतवाली नगर से संजीव राघव, जहांगीराबाद से रजा, कोतवाली देहात से उमेश और रिंकू, नर्सेना से अंकित और पहासू से अनुज कुमार और विवेक कुमार की गिरफ्तारी हुई है.

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