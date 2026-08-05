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दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन: इंदौर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 6 अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को दबोचा ( ETV Bharat )