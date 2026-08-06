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दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी राहुल अलवाल ने जानकारी दी कि 4 अगस्त 2026 को स्पेशल स्टाफ के एसआई कौशिक घोष को सूचना मिली थी कि करावल नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की खेप पहुंचाई जाने वाली है. सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में एसीपी ऑपरेशन सतेंद्र कुमार की निगरानी में टीम ने नाला रोड, महालक्ष्मी विहार, विशाल मेगा मार्ट के सामने जाल बिछाया.

नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने अवैध रूप से प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 2,82,640 प्रतिबंधित आयातित सिगरेट बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. मामले में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है.

शाम करीब 4:30 बजे तीन संदिग्ध युवक दो बोरियों के साथ एक मोटरसाइकिल पर मौके पर पहुंचे और ग्राहक का इंतजार करने लगे. काफी देर तक कोई नहीं आने पर वे वहां से निकलने लगे, तभी पुलिस टीम ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित (35), विशाल (28) और राहुल (36) के रूप में हुई. तलाशी के दौरान उनके पास से 79 कार्टन बरामद हुए, जिनमें 12,640 (Made in Indonesia) ब्रांड की प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट थीं.

चार आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

जांच में सामने आया कि इन सिगरेट पैकेटों पर भारत में अनिवार्य वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी, जो सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के तहत अनिवार्य है. इसके बाद करावल नगर थाने में एफआईआर संख्या 203/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने अपने सप्लायर का नाम नीरज कपूर (55) बताया. पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर बुढ़पुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम से विभिन्न ब्रांडों की करीब 2.70 लाख प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद की गईं.

इस कार्रवाई के साथ कुल बरामदगी 2,82,640 प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट तक पहुंच गई, जिनकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी राहुल पहले चोरी और स्नैचिंग के एक मामले में भी शामिल रह चुका है, जबकि अन्य आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. फिलहाल पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क, माल की खरीद-फरोख्त, वित्तीय लेन-देन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच कर रही है.

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