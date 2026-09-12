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निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली GST विभाग का बड़ा एक्शन; 5 करोड़ रुपए का माल जब्त

दिल्ली सरकार कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जीएसटी विभाग के अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग ने टैक्स चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का अवैध माल जब्त किया है. रेलवे अधिकारियों के समन्वय से की गई इस छापेमारी में बिना इनवॉइस और ई-वे बिल के ले जाया जा रहा 25 टन कॉपर स्क्रैप समेत कुल 50 टन माल बरामद किया गया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बड़ी कार्रवाई पर बात करते हुए दिल्ली सरकार के रुख को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई या जब्ती करना नहीं है, बल्कि राजधानी में एक ऐसी प्रभावी और सुदृढ़ व्यवस्था तैयार करना है, जिससे प्रत्येक देय कर (Tax) की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके और ईमानदार कारोबारी बिना किसी बाधा के पूरी पारदर्शिता के साथ अपना व्यापार कर सकें.

यह अवैध खेप आंध्र प्रदेश के रेणिगुंटा से एक ट्रेन के जरिए बुक की गई थी, जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंची. जीएसटी विभाग की एंटी-इवेजन विंग ने जब मौके पर इस खेप की सघन जांच की, तो अधिकारियों ने करीब 25 टन कॉपर स्क्रैप जब्त किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है. इसके अलावा ट्रेन के वैगन से करीब 25 टन मिश्रित स्क्रैप, कपड़े और अन्य कमर्शियल सामान भी बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस प्रकार पकड़े गए माल का कुल अनुमानित मूल्य करीब 5 करोड़ रुपये है.

''दिल्ली GST विभाग ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर लगभग ₹5 करोड़ का सामान ज़ब्त किया है. इसमें 25 टन कॉपर स्क्रैप भी शामिल है, जिसे बिना ज़रूरी इनवॉइस और ई-वे बिल के ले जाया जा रहा था. सड़क और रेलवे नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाई जा रही है. टैक्स चोरी, सामान की बिना हिसाब-किताब वाली आवाजाही और सरकारी राजस्व के नुकसान के मामलों में कानून के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

बिना जरूरी दस्तावेजों के हो रहा था माल का परिवहन:

पकड़े गए माल के साथ आवश्यक इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं थे. GST विभाग द्वारा अब माल और उससे संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है. साथ ही जीएसटी कानून के तहत माल के परिवहन से संबंधित वैधानिक अनुपालन की भी जांच की जा रही है. विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क मार्ग के अलावा रेलवे नेटवर्क के जरिए होने वाले माल के परिवहन पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. जांच में सामने आया है कि टैक्स चोरी का यह पूरा नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर काम कर रहा था.

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