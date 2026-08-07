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फर्रूखाबाद में ओवरलोडिंग और बकाया कर वाले वाहनों पर प्रशासन का Action, चार ट्रक सीज

एआरटीओ ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, दो डग्गामार बसें भी सीज.

फर्रूखाबाद में चार ट्रैक सीज
फर्रूखाबाद में चार ट्रैक सीज (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 7:27 AM IST

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फर्रूखाबाद: जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसा है. एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने गुरुवार को ओवरलोड और बकाया कर वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया. अभियान में 4 ट्रक ओवरलोड मिले जिन्हें सीज कर दिया गया. कुल 98 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया. वहीं, दो डग्गामार बसें भी सीज की गई. बसों से 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. वहीं, चार वाहनों को बकाया कर न चुकाने पर सीज किया गया. इनसे 75 हजार रुपए शुल्क वसूला गया.


एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि बकाया कर वाले 1158 वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग फर्रूखाबाद की ओर से नोटिस जारी किए गए थे. इन वाहनों पर 1193.01 लाख रुपए कर बकाया है. 146 वाहन स्वामियों को वसूली-पत्र भी जारी किये गये हैं. वसूली-पत्र की धनराशि 120.16 लाख रुपए है, जिसकी वसूली राजस्व विभाग फर्रूखाबाद के द्वारा की जाएगी.

सुभाष राजपूत ने बताया कि कर बकाया वाले वाहनों के विरूद्ध परिवहन विभाग फर्रूखाबाद के द्वारा कठोर कार्यवाही की जा रही है. जनपद के थानों में सीज कर बकाया वाले 30 वाहनों को विभाग द्वारा नीलाम भी किया गया है. जनपद के थानों में सीज कर बकाया वाले अवशेष वाहनों के खिलाफ भी नीलामी की कार्रवाई की जा रही है. आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

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