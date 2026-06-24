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कानपुर देहात में ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन, बड़ा जुर्माना वसूला

कानपुर देहात: जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों के खिलाफ एक्शन लिया है. इन वाहनों से 3 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. टीम का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ ऐसा एक्शन लगातार जारी रहेगा. किसी को भी बख्सा नहीं जाएगा.



बता दें बीते कई दिनों से जिला प्रशासन को यह शिकायत मिल रही थी कि जिले से रोजाना अवैध खनन और बिना वैध कागजों के वाहन गुजर रहे हैं. जिले से ओवरलोडिंग वाले वाहन लगातार निकल रहे हैं. इसको गंभीरता से लेते हुए निदेशक भूतत्व एवं खनिजकर्म तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर देर रात चेकिंग अभियान चलाया.



मंगलवार रात में कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. अभियान का संचालन निदेशालय लखनऊ को टीम और जिला खनन अधिकारी सुभाष सिंह के नेतृत्व में किया गया. चेकिंग के दौरान कुल 60 वाहन की जांच की गई.



जांच में चार वाहन बिना वैध परिवहन प्रपत्र के मौरंग का परिवहन करते पाए गए जबकि एक वाहन गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहा था.नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का ऑनलाइन चालान किया गया.इन वाहनों पर कुल 3 लाख 10 हजार 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया.





जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी.उन्होंने वाहन स्वामियों और परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि उपखनिज के परिवहन के दौरान सभी वैध दस्तावेज साथ रखे तथा ओवरलोडिंग से बचे, ताकि सुरक्षित और वैधानिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.





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