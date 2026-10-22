कानपुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 वाहन पकड़े गए, करीब 4 लाख का जुर्माना वसूला
बालू, मोरम और गिट्टी से लदे भारी वाहनों की कागजी औपचारिकता और वजन की जांच की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:32 PM IST
कानपुर : जनपद में अवैध खनन, खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशों के बाद खनिज विभाग और पुलिस ने झांसी-कानपुर रोड पर औचक अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसा गया है.
जिलाधिकारी के निर्देश पर खान अधिकारी ने पुलिस बल के साथ मिलकर झांसी-कानपुर मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान बालू, मोरम और गिट्टी से लदे भारी वाहनों की कागजी औपचारिकता और वजन की जांच की गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध रूप से परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया.
110 वाहनों की जांच : खनिज विभाग की इस कार्रवाई के दौरान कुल 110 वाहनों की जांच की गई. जांच में कई वाहन ओवरलोड मिले तो कुछ बिना वैध परिवहन प्रपत्र के संचालित होते पाए गए. अनियमितता मिलने पर ऐसे 7 वाहनों के खिलाफ तत्काल नियमानुसार चालान और सीज करने की कार्रवाई की गई. इस पूरी कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग को लगभग 4 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.
प्रशासन की चेतावनी, आगे भी जारी रहेगा अभियान : जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में खनन और खनिज परिवहन पर लगातार नजर रखी जाए. उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, बिना वैध कागजों के परिवहन और ओवरलोडिंग में शामिल पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
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