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कानपुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 वाहन पकड़े गए, करीब 4 लाख का जुर्माना वसूला

अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर एक्शन. ( Photo Credit; Kanpur Police )

कानपुर : जनपद में अवैध खनन, खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशों के बाद खनिज विभाग और पुलिस ने झांसी-कानपुर रोड पर औचक अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसा गया है.

जिलाधिकारी के निर्देश पर खान अधिकारी ने पुलिस बल के साथ मिलकर झांसी-कानपुर मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान बालू, मोरम और गिट्टी से लदे भारी वाहनों की कागजी औपचारिकता और वजन की जांच की गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध रूप से परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया.