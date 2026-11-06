अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 साल पुराने अपहरण केस में बरी
अधिवक्ता वीर सिंह ने बताया कि अदालत ने बबलू श्रीवास्तव को इस मामले में बरी कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:17 PM IST
लखनऊ : माफिया डॉन ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव को करीब 20 साल पुराने अपहरण के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. 6 नवंबर को लखनऊ की CBI कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को इस मामले में बरी कर दिया है. यह मामला कोलकाता के होटल लिंगटन के मालिक के अपहरण से जुड़ा था.
अधिवक्ता वीर सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए अपहरण की साजिश रची थी या अपने गैंग के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलाया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जिशान अल्वी ने पैरवी की. इसके बाद अदालत ने बबलू श्रीवास्तव को इस मामले में बरी कर दिया है.
कस्टम अधिकारी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा : बबलू श्रीवास्तव को इस मामले में राहत जरूर मिली है. बता दें कि 24 मार्च 1993 में बबलू श्रीवास्तव ने प्रयागराज में अपने गुर्गों के साथ कस्टम कलक्टर एलडी अरोड़ा की उनके घर के पास हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड के बाद बबलू पर टाडा लगाया गया था.
30 सितंबर 2008 को कानपुर नगर स्थित टाडा कोर्ट ने बबलू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 25 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को यथावत रखा था. बबलू श्रीवास्तव 10 फरवरी, 2022 तक 26 वर्ष नौ माह, 20 दिन की अपरिहार सजा और 31 वर्ष, तीन माह, तीन दिन की सपरिहार सजा काट चुका है.
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