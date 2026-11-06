ETV Bharat / state

अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 साल पुराने अपहरण केस में बरी

माफिया डॉन ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : माफिया डॉन ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव को करीब 20 साल पुराने अपहरण के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. 6 नवंबर को लखनऊ की CBI कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को इस मामले में बरी कर दिया है. यह मामला कोलकाता के होटल लिंगटन के मालिक के अपहरण से जुड़ा था.







अधिवक्ता वीर सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए अपहरण की साजिश रची थी या अपने गैंग के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलाया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जिशान अल्वी ने पैरवी की. इसके बाद अदालत ने बबलू श्रीवास्तव को इस मामले में बरी कर दिया है.