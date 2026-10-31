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'ऑपरेशन कन्विक्शन' में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2023 के हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

जिला एंव सत्र न्यायालय ( Photo Credit; ETV Bharat )

नोएडा: अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गौतमबुद्धनगर पुलिस को आज शनिवार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. बिसरख क्षेत्र के सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह जानकारी डीसीपी सेंट्रल नोएडा डाक्टर प्रवीन रंजन द्वारा मीडिया सेल के माध्यम जारी कर दी गई है.