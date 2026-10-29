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'रेल ट्रैक पर कंक्रीट का स्लैब..' बिहार में स्पेशल ट्रेन को पलटाने की बड़ी साजिश, आरोपियों तक पहुंचे सुरक्षा बल

मधुबनी में ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम ( ETV Bharat )

मधुबनी : बिहार में स्पेशल ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को लोको पायलट की सतर्कता से नाकाम कर दिया गया. ट्रेन के लोको पायलट ने सूझबूझ से फैसला न लिया होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था. दरअसल, झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर आनंद विहार की ओर जा रही स्पेशल ट्रेन के रेल ट्रैक पर बैंच का भारी कंक्रीट स्लैब रखा गया था. इससे ट्रेन डिरेल तक हो सकती थी.

मधुबनी में ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम

तभी लोको पायलट की नजर ट्रैक पर रखे उसे कंक्रीट के विशाल स्लैब पर पड़ी. उन्होंने स्पीड में चल रही ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक लिया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया. मामला गंभीर है इसलिए लोको पायलट ने जीआरपी को इसकी सूचना दी. मामला मधुबनी जिले के महरैल स्टेशन के पास की है. मधुबनी में ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम (ETV Bharat) मौके पर शुरू की जांच घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के समस्तीपुर के सहायक सुरक्षा आयुक्त राकेश कुमार, जीआरपी थानाध्यक्ष किंग कुंदन और आरपीएफ इंस्पेक्टर पुखराज मीना के नेतृत्व में टीम महरैल स्टेशन पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू की. एक युवक और एक नाबालिग गिरफ्तार रेलवे सुरक्षा बल ने एक युवक और एक नाबालिग को पकड़ा है. दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए रुद्रपुर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है. ट्रेन संख्या 04013 लौकहा-आनंद विहार स्पेशल महरैल स्टेशन की लाइन नंबर एक से गुजर रही थी. इस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव निर्धारित नहीं है.