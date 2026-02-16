बीजापुर में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, सीआरपीएफ ने IED समेत नक्सल सामग्री की बरामद
बीजापुर में सीआरपीएफ ने माओवादियों की बड़ी प्लानिंग को फेल किया है.अलग-अलग इलाकों से फोर्स ने IED समेत नक्सल सामग्री बरामद की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 16, 2026 at 6:06 PM IST
बीजापुर: बीजापुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में माओवादी संगठन के विरुद्ध सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में थाना उसूर क्षेत्रांतर्गत सीआरपीएफ 229 वाहिनी की टीम ने ताड़पाला बेस एरिया में सघन सर्च अभियान चलाया. अभियान के दौरान ताड़पाला बेस के दक्षिण दिशा में नाले के पास माओवादियों के लगाए दो आईईडी बरामद किए गए. इनमें से एक IED बीयर बॉटल और दूसरा BGL में प्लांट किया गया था, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक माना जा रहा था.
नक्सली सामान भी बरामद
आगे की सघन सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को माओवादियों के जमीन के अंदर डंप कर रखी गई बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एवं अन्य माओवादी सामान मिला. बरामद सामग्री में 40 नग BGL, 35 नग BGL राउंड, 90 नग बैटरी, डायरेक्शन IED निर्माण में उपयोग होने वाली लोहे की पाइप, कच्चे ग्रेनेड बनाने की सामग्री, लोहे की प्लेट, लेथ मशीन के पार्ट्स, आयरन कटर ब्लेड, प्लास्टिक ड्रम, स्टील ट्रंक, वाटर पंप सहित दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री शामिल हैं.
भोपालपट्टनम इलाके में मिले 4 IED
सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने थाना भोपालपटनम क्षेत्र के कोंडापड़गु इलाके में एरिया डॉमिनेशन और डिमाइनिंग कार्रवाई के दौरान जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए 4 IED को बरामद किया है. जिसे सुरक्षाबलों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया. इसके अतिरिक्त थाना उसूर क्षेत्र के कमलापुर जंगलों में सीआरपीएफ 229/ई और थाना गंगालूर क्षेत्र के कोरचोली गांव में सीआरपीएफ 222 निर्मित अवैध माओवादी स्मारकों को भी ध्वस्त किया गया. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से माओवादियों की गतिविधियों पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नक्सल विरोधी अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेंगे.
अबूझमाड़ के जंगल से मिला नक्सलियों के हथियारों का जखीरा, एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिली सफलता
बीजापुर में 14 IED बम किए गए निष्क्रिय, जमीन में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री भी बरामद
देश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी, बस्तर संभाग के सबसे ज्यादा जिले