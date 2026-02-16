ETV Bharat / state

बीजापुर में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, सीआरपीएफ ने IED समेत नक्सल सामग्री की बरामद

बीजापुर: बीजापुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में माओवादी संगठन के विरुद्ध सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में थाना उसूर क्षेत्रांतर्गत सीआरपीएफ 229 वाहिनी की टीम ने ताड़पाला बेस एरिया में सघन सर्च अभियान चलाया. अभियान के दौरान ताड़पाला बेस के दक्षिण दिशा में नाले के पास माओवादियों के लगाए दो आईईडी बरामद किए गए. इनमें से एक IED बीयर बॉटल और दूसरा BGL में प्लांट किया गया था, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक माना जा रहा था.

नक्सली सामान भी बरामद

आगे की सघन सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को माओवादियों के जमीन के अंदर डंप कर रखी गई बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एवं अन्य माओवादी सामान मिला. बरामद सामग्री में 40 नग BGL, 35 नग BGL राउंड, 90 नग बैटरी, डायरेक्शन IED निर्माण में उपयोग होने वाली लोहे की पाइप, कच्चे ग्रेनेड बनाने की सामग्री, लोहे की प्लेट, लेथ मशीन के पार्ट्स, आयरन कटर ब्लेड, प्लास्टिक ड्रम, स्टील ट्रंक, वाटर पंप सहित दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री शामिल हैं.