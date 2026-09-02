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धनबाद भवन प्रमंडल में टेंडर को लेकर बवाल, स्थानीय और बाहरी संवेदकों में मारपीट, दो हिरासत में

धनबाद के भवन प्रमंडल कार्यालय में टेंडर को लेकर जमशेदपुर से पहुंचे संवेदकों का स्थानीय ठेकेदारों ने विरोध किया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

SADAR POLICE STATION
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2026 at 6:45 PM IST

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धनबादः भवन प्रमंडल कार्यालय में टेंडर को लेकर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. टेंडर प्रक्रिया के बाद एग्रीमेंट के लिए जमशेदपुर से पहुंचे संवेदकों का स्थानीय संवेदकों ने विरोध किया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

बाहरी संवेदकों को काम दिए जाने पर विरोध

बताया जा रहा है कि भवन प्रमंडल की ओर से करीब ढाई करोड़ रुपये का ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया था. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमशेदपुर से कुछ संवेदक एग्रीमेंट के सिलसिले में भवन प्रमंडल कार्यालय पहुंचे थे. इसी दौरान स्थानीय संवेदकों ने बाहरी संवेदकों को काम मिलने का विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया.

संवेदक, कार्यपालक अभियंता और एएसआई के बयान (Etv Bharat)

स्थानीय संवेदकों के हितों को भी ध्यान में रखने का आग्रह

स्थानीय संवेदकों का आरोप है कि धनबाद के संवेदकों को लगातार काम से वंचित किया जा रहा है, जबकि दूसरे जिलों के संवेदकों को टेंडर के जरिए काम मिल रहा है. उनका कहना है कि स्थानीय संवेदकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

घटना के बाद सदर थाना पुलिस भवन प्रमंडल कार्यालय पहुंची और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

मामले की होगी जांचः कार्यपालक अभियंता

वहीं, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार ने बताया कि कार्यालय परिसर में विवाद और मारपीट की सूचना मिली है. मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई और घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था.

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