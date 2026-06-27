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AICC में बड़े बदलाव! राजस्थान के 9 नेताओं पर सवाल, परफॉर्मेंस रिपोर्ट से मिलेगा जवाब

जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. पार्टी में राष्ट्रीय महासचिवों, सचिवों और प्रदेश प्रभारियों के बदलाव को लेकर मंथन चल रहा है. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रविवार रात एआईसीसी ने तीन राज्यों के प्रभारी बदले और कांग्रेस सेवादल में भी परिवर्तन किया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देशभर में संगठन सृजन अभियान पूरा होने के बाद अब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों के बदलाव को लेकर मंथन कर रही है. पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के बीच बदलाव को लेकर मंथन हो चुका.

पदाधिकारियों और प्रभारियों की रिपोर्ट तैयार: पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव के मद्देनजर राष्ट्रीय महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों और सचिवों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार की गई है. रिपोर्ट के आधार पर ही कई महासचिव, प्रभारियों और सह प्रभारियों की छुट्टी होगी या वे पदों पर बने रहेंगे, यह परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर ही निर्भर होगा. दिल्ली में कांग्रेस गलियारों में चर्चा है कि खड़गे के निर्देश पर संगठन महामंत्री वेणुगोपाल ने सबकी रिपोर्ट तैयार कर ली है. राहुल के विदेश से लौटते ही रिपोर्ट उनके समक्ष रखेंगे और फिर एआईसीसी में बदलाव को मंजूरी दी जाएगी.

राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा (ETV Bharat Rajasthan)

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एआईसीसी में राजस्थान से 9 नेता: एआईसीसी में बड़े बदलाव पर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का भी फोकस है. राजस्थान से 9 नेता पदाधिकारी है.इनमें भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, रेहाना रियाज, दानिश अबरार, संजना जाटव, धीरज गुर्जर, दिव्या मदेरणा और विजय जांगिड़ शामिल है. भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव हैं जबकि हरीश चौधरी मध्य प्रदेश प्रभारी हैं. रेहाना रियाज, दानिश अबरार, संजना जाटव, धीरज गुर्जर, दिव्या मदेरणा राष्ट्रीय सचिव है तो विजय जांगिड़ राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं. रिहाना रियाज महाराष्ट्र, दानिश अबरार दिल्ली, संजना जाटव मध्य प्रदेश, दिव्या मदेरणा जम्मू कश्मीर में सह प्रभारी है.

रहेंगे या जाएंगे, रिपोर्ट करेगी तय: राजस्थान से एआईसीसी में जो पदाधिकारी हैं, उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी. यह नौ पदाधिकारी अपने पदों पर रहेंगे या छुट्टी होगी, इसका फैसला भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट से होगा. हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह ने असम विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था, जो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है. संभवतया यह ऐसा पहला मौका है जब राजस्थान से 9 नेता एआईसीसी में पदाधिकारी हैं.