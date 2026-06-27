AICC में बड़े बदलाव! राजस्थान के 9 नेताओं पर सवाल, परफॉर्मेंस रिपोर्ट से मिलेगा जवाब
राहुल के विदेश से लौटते ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखी जाएगी. पिछले दिनों फेरबदल को लेकर हो चुका मंथन, फिरोज सैफी की रिपोर्ट...
Published : June 27, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 5:31 PM IST
जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. पार्टी में राष्ट्रीय महासचिवों, सचिवों और प्रदेश प्रभारियों के बदलाव को लेकर मंथन चल रहा है. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रविवार रात एआईसीसी ने तीन राज्यों के प्रभारी बदले और कांग्रेस सेवादल में भी परिवर्तन किया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देशभर में संगठन सृजन अभियान पूरा होने के बाद अब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों के बदलाव को लेकर मंथन कर रही है. पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के बीच बदलाव को लेकर मंथन हो चुका.
पदाधिकारियों और प्रभारियों की रिपोर्ट तैयार: पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव के मद्देनजर राष्ट्रीय महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों और सचिवों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार की गई है. रिपोर्ट के आधार पर ही कई महासचिव, प्रभारियों और सह प्रभारियों की छुट्टी होगी या वे पदों पर बने रहेंगे, यह परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर ही निर्भर होगा. दिल्ली में कांग्रेस गलियारों में चर्चा है कि खड़गे के निर्देश पर संगठन महामंत्री वेणुगोपाल ने सबकी रिपोर्ट तैयार कर ली है. राहुल के विदेश से लौटते ही रिपोर्ट उनके समक्ष रखेंगे और फिर एआईसीसी में बदलाव को मंजूरी दी जाएगी.
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एआईसीसी में राजस्थान से 9 नेता: एआईसीसी में बड़े बदलाव पर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का भी फोकस है. राजस्थान से 9 नेता पदाधिकारी है.इनमें भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, रेहाना रियाज, दानिश अबरार, संजना जाटव, धीरज गुर्जर, दिव्या मदेरणा और विजय जांगिड़ शामिल है. भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव हैं जबकि हरीश चौधरी मध्य प्रदेश प्रभारी हैं. रेहाना रियाज, दानिश अबरार, संजना जाटव, धीरज गुर्जर, दिव्या मदेरणा राष्ट्रीय सचिव है तो विजय जांगिड़ राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं. रिहाना रियाज महाराष्ट्र, दानिश अबरार दिल्ली, संजना जाटव मध्य प्रदेश, दिव्या मदेरणा जम्मू कश्मीर में सह प्रभारी है.
रहेंगे या जाएंगे, रिपोर्ट करेगी तय: राजस्थान से एआईसीसी में जो पदाधिकारी हैं, उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी. यह नौ पदाधिकारी अपने पदों पर रहेंगे या छुट्टी होगी, इसका फैसला भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट से होगा. हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह ने असम विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था, जो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है. संभवतया यह ऐसा पहला मौका है जब राजस्थान से 9 नेता एआईसीसी में पदाधिकारी हैं.
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बदलाव पर राजस्थान कांग्रेस की विशेष नजर: एआईसीसी में संभावित फेरबदल को लेकर राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा ने कहा कि संगठन में बदलाव की कवायद शुरू कर दी गई है. रविवार को तीन राज्यों के प्रभारी बदले. एक अग्रिम संगठन में बदलाव किया है. अगले साल सात राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में उन राज्यों में बहुत कुछ बदलाव होना है. अन्य राज्यों के प्रभारी भी बदले जाएंगे, लेकिन इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है कि किस प्रभारी के क्षेत्र में क्या काम हुआ और कौनसे सह प्रभारी की परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है. यह रिपोर्ट संगठन महामंत्री वेणुगोपाल के हाथ आ चुकी है. राहुल के विदेश से लौटते ही रिपोर्ट को अमली जामा पहनाया जाएगा.
काम के आधार पर वापसी: योगेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान से 9 नेता एआईसीसी में पदाधिकारी हैं.उनकी रिपोर्ट भी पार्टी हाईकमान के पास है. रिपोर्ट में देखा जाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही. उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में कितना काम हुआ. कौनसा पदाधिकारी केवल पद लेकर ही बैठा है. किसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है. ऐसे में अब चर्चा यही है कि 9 में से कितने नेता ऐसे हैं, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर पदों पर बने रहेंगे या कितनों की छुट्टी हो सकती है. शर्मा ने कहा कि राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं हैं.ऐसा हुआ तो उनकी जगह अन्य को राजस्थान प्रभारी बनाया जा सकता है. रंधावा करीब 4 साल से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं.
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राजस्थान से एआईसीसी में नेता एवं प्रदर्शन
- भंवर जितेंद्र सिंह: 23 दिसंबर 2023 को असम के प्रभारी बने. इसी साल असम विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी पद से इस्तीफा दिया, हालांकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ.
- सचिन पायलट: 23 दिसंबर 2023 को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को 11 में से केवल एक लोकसभा सीट पर जीत दिला पाए.
- दिव्या मदेरणा: 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय सचिव और जम्मू कश्मीर की सह प्रभारी नियुक्त. अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस से गठबंधन कर 32 सीटों पर चुनाव लड़ा. महज 6 सीट जीत पाई कांग्रेस.
- दानिश अबरार: 30 अगस्त 2024 को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली के सह प्रभारी नियुक्त हुए. फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला पाए.
- धीरज गुर्जर: लंबे समय से उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, लोकसभा चुनाव और संगठन में कोई छाप नहीं छोड़ पाए.
- हरीश चौधरी: फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश के प्रभारी बने. हाल में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सवाल खड़े हुए.
- रेहाना रियाज: 11 नवंबर 2025 को पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र के सह प्रभारी बनी. ज्यादा समय नहीं हुआ.
- संजना जाटव: 11 नवंबर 2025 को पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी बनी. ज्यादा समय नहीं हुआ.
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