यूपी में एक नवंबर से ये बड़े बदलाव; अनजान नंबर का कॉल उठाने के डर खत्म, बिजली बिल का डबल ऑडिट, एक्सप्रेस-वे पर चालान कटने का खतरी भी हुआ कम
अब फोन कॉल पर अननोन नंबर का काम तमाम, यूपी में ओवरबिलिंग पर रोक लगाने को डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 2:34 PM IST
लखनऊ: अक्टूबर का महीना खत्म हो गया और आज नवंबर की पहली तारीख से ही यूपी में हमारे जीवन से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं. अब अनजान नंबर का फोन उठाने का डर खत्म हो गया है. ट्राइ की इस पहल से ठगी के मामलों में कमी आएगी. दूसरा सबसे बड़ा बदलाव बिजली व्यवस्था के क्षेत्र में हो रहा है. आज से किसी भी उपभोक्ता को गलत बिलिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही बिल सुधारने के लिए बार-बार उपकेंद्र के चक्कर काटना पड़ेगा. इसके साथ ही एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट में भी चेंज किया गया है.
रिंग बजने के साथ आएगा कॉलर का नाम
आज हर हाथ में फोन है और उसके बिना आपकी जिंदगी ठहर जाएगी. लेकिन कभी-कभी यही फोन सहूलियत के बजाय दिक्कत का भी सबब बन जाता है. किसी अननोन नंबर से आई कॉल उठाने के बाद ठगी का शिकार हो सकते थे, लेकिन अब एक नवंबर से फोन पर कोई भी अननोन नंबर डिस्प्ले होना बंद हो गया है. सिम कार्ड धारक का नाम स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा है जिससे आप जान सकेंगे कि कॉल करने वाला शख्स कौन है. आप उसे जानते हैं या नहीं. अगर नहीं जानते हैं तो फोन उठाना मजबूरी नहीं और अगर फोन उठाते भी हैं तब भी फोन करने वाले का असली नाम आपको पता होगा जिससे फ्रॉड के चांस भी कम होने की पूरी उम्मीद है.
ट्राई के नए नियमों के मुताबिक एयरटेल, वीआई और जियो जैसी कंपनियों ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा शुरू की है. इससे अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर कॉलर का ओरिजिनल नाम दिखाई देगा. इससे अब आपके फोन पर जब भी किसी अनजान नंबर से कॉल आएगा तो स्क्रीन पर नंबर के साथ उस व्यक्ति का असली नाम भी प्रदर्शित होगा. यह नाम वही होगा जो उसने सिम खरीदते समय जो भी सरकारी दस्तावेज लगाया होगा.
थर्ड पार्टी एप की जरुरत खत्म
अभी तक अनजान नंबरों की पहचान के लिए ट्रू कॉलर जैसे एप डाउनलोड कर इसका प्रयोग करना पड़ता था. लेकिन अब बिना किसी थर्ड पार्टी एप के ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है. इससे फर्जी और फ्रॉड कॉल से बचने में आसानी होगी. बड़े स्तर पर जो साइबर फ्रॉड होते थे उन पर भी काफी हद तक नियंत्रण स्थापित हो सकेगा. इतना ही नहीं अब अननोन नंबर से कॉल उठाना मजबूरी नहीं होगा. आप कॉल उठाना चाहते होंगे तो नाम देखकर उठा सकेंगे. इससे संदेह की स्थिति खत्म हो जाएगी.
बिजली बिल की होगी डबल स्टेज ऑडिट
यूपी के करीब 3.82 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नवबंर से डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू कर दी गई है. इसके तहत मीटर रीडिंग के बाद प्री-ऑडिट होगा. बिल रेडी होने के बाद उपभोक्ता को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट किया जाएगा जिससे ओवरबिलिंग और गलतियों पर रोक लग सके. इसके साथ ही बिजली कनेक्शन काटने की तय तारीख से पहले डिस्कनेक्शन रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव भी किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के लगभग 3.82 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर के बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज के तहत 9.17 प्रतिशत की राहत मिलेगी. इससे महंगाई के दौर में उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा.
एक्सप्रेस-वे पर स्पीड लिमिट में चेंज
सर्दियों में कोहरे और हादसों से बचाने के लिए यूपी के एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम की गई है. ये व्यवस्था यूपीडा ने आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और गंगा एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख एक्सप्रेसवे पर हर साल की तरह इस साल भी लागू की है. एक नवंबर से 15 नवंबर के बीच दिन में (सुबह 08 बजे से रात 08 बजे तक) मैक्सिमम स्पीड 100 किमी/घंटा और रात में (रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक) 80 किमी/घंटा तय की गई है.
यात्री बसें, टैक्सी, ट्रैवलर की ये होगी स्पीड
दिन के समय 60 से 80 किलोमीटर/घंटा और रात के समय 50 से 60 किलोमीटर/घंटा तक की रफ्तार तय की गई है.
मालवाहक ट्रक, डंपर और भारी वाहन
दिन में 50 से 60 किलोमीटर/घंटा और रात में 40 से 50 किलोमीटर/घंटा की स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है.
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