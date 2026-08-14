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15 अगस्त पर दिल्ली ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, UP से हरियाणा जाने वालों के लिए बदला रूट

15 अगस्त को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

15 अगस्त पर दिल्ली ट्रैफिक में बड़ा बदलाव
15 अगस्त पर दिल्ली ट्रैफिक में बड़ा बदलाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 7:35 AM IST

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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. इसके अलावा यमुना पार क्षेत्र के कुछ प्रमुख पुलों को भी वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा. ऐसे में दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा के बीच सफर करने वाले लोगों को पहले से अपना रूट तय करने की सलाह दी गई है.

14 अगस्त रात 11 बजे से भारी वाहनों पर रोक
ट्रैफिक DCP के. रमेश के मुताबिक, 14 अगस्त की रात 11 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक भारी वाहनों के दिल्ली में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान दिल्ली से होकर आने-जाने वाले भारी वाहनों के निर्धारित रूट प्रभावित रहेंगे.

ट्रैफिक DCP के. रमेश ने दी जानकारी (ETV Bharat)

UP/गाजियाबाद से हरियाणा जाने वालों के लिए वैकल्पिक रूट
गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की ओर से हरियाणा जाने वाली इंटरस्टेट बसों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है. गाजियाबाद की तरफ से आने वाली बसें भोपुरा बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेंगी. इसके बाद वजीराबाद रोड होते हुए सिग्नेचर ब्रिज के रास्ते आगे जा सकेंगी. यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक की स्थिति और अपना रूट जरूर जांचने की सलाह दी गई है.

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक
सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक (ETV Bharat)

यमुना पार के दो पुल रहेंगे बंद
पूर्वी दिल्ली से जुड़े ज्यादातर रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन ओल्ड आयरन ब्रिज और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर को वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा. स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते इन दोनों स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की (ETV Bharat)

यात्रियों के लिए जरूरी बातें

भारी वाहनों पर 14 अगस्त रात 11 बजे से 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक प्रतिबंध

ओल्ड आयरन ब्रिज और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर बंद रहेंगे

गाजियाबाद से आने वाली इंटरस्टेट बसें वजीराबाद रोड और सिग्नेचर ब्रिज के रास्ते आगे जा सकेंगी.

यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान ट्रैफिक नियमों और जारी एडवाइजरी का पालन करें, ताकि जाम और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके

दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा के बीच रूट तय करने की सलाह
दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा के बीच रूट तय करने की सलाह (ETV Bharat)

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