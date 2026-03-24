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राजस्थान में अब शिक्षा लोकल टू ग्लोबल, स्थानीय बोली से लेकर AI तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स

मातृभाषा और स्थानीय भाषा से जुड़ाव : नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है. इसके तहत बहुभाषी शिक्षा परियोजना शुरू की गई. इसका उद्देश्य घर और स्कूल की भाषा के बीच के अंतर को खत्म करना है. अब प्राथमिक कक्षाओं की किताबों में स्थानीय शब्द और बोलियों को शामिल किया जाएगा. इससे बच्चों को पढ़ाई समझने में आसानी होगी. वे शिक्षा से भावनात्मक रूप से भी जुड़ सकेंगे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा में बच्चों के सीखने की और ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है क्योंकि पैदा होते ही वो माता-पिता से स्थानीय भाषा ही सीखता है. इसलिए शिक्षा विभाग ने अधिकांश जगहों पर शब्दकोश तैयार कर लिया है. वहां इसी सत्र से स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रयास है.

जयपुर: राजस्थान में स्कूली शिक्षा को समय के अनुरूप और बच्चों के लिए अधिक सहज बनाने की दिशा में पहल की जा रही है. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT) ने नए शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी पूरी कर ली. अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को एक ओर उनकी मातृभाषा और स्थानीय बोली में पढ़ाया जाएगा तो दूसरी ओर उन्हें शुरुआती कक्षाओं से ही आधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा जाएगा.

प्रारंभिक कक्षाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : डिजिटल युग को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब कक्षा 3 से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शुरुआती जानकारी देने का प्लान बनाया है. इसमें कठिन तकनीकी भाषा के बजाय रोजमर्रा के उदाहरणों का उपयोग किया गया है. इसमें मोबाइल फीचर्स, गेमिंग, रोबोटिक्स, फेस रिकॉग्निशन शामिल है. इनके जरिए बच्चों को बताया जाएगा कि तकनीक उनके आसपास कैसे काम करती है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाना है. AI और डिजिटल शिक्षा को कोर्स में शामिल करने से छात्रों की तार्किक क्षमता और तकनीकी समझ विकसित होगी.

1000 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट :आने वाले समय में रोजगार के बड़े अवसर तकनीकी क्षेत्र में होंगे, ऐसे में शुरुआती स्तर से ही इन विषयों की समझ छात्रों को प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार, पहले चरण में करीब 1000 स्कूलों में AI आधारित शिक्षा शुरू करने की तैयारी है. इसके लिए असेसमेंट किया जा रहा है कि किस स्तर तक और किस तरीके से इसे पढ़ाया जाए. हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि एआई प्रारंभिक कक्षाओं से ही पढ़ाया जाए तो अच्छा है.

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नए सत्र से लागू होगा ये सिलेबस : RSCERT की ओर से तैयार अपडेटेड कोर्स को आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा. पाठ्यपुस्तक मंडल इन किताबों पर काम कर रहा है. शिक्षकों के लिए भी विशेष ट्रेनिंग की प्लानिंग है. बहरहाल, राजस्थान का यह नया शिक्षा मॉडल 'लोकल टू ग्लोबल' के कॉन्सेप्ट पर आधारित है. जहां एक ओर बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, वहीं दूसरी ओर वे भविष्य की तकनीक के साथ कदमताल भी कर सकेंगे.

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