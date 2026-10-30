01 नवंबर से रिटेल फार्मेसी सेक्टर में बड़ा बदलाव, दवाओं की कीमतों में हेरफेर पर लगेगी रोक

01 नवंबर से रिटेल फार्मेसी सेक्टर में बड़ा बदलाव, दवाओं की कीमतों में हेरफेर पर लगेगी रोक
खरीद और बिक्री दर के आधार पर मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:35 PM IST
लखनऊ: दवाओं की खरीद-बिक्री दर में कोई अब कोई हेरफेर नहीं हो सकेगा. नए बदलाव के तहत अस्पतालों में संचालित फार्मेसियों को मूल्य सूची दिखानी होगी. इससे कीमतों को लेकर मरीजों-तीमारदारों को कोई असमंजस नहीं रहेगा. यह परिवर्तन 01 नवंबर से होने जा रहा है.
कुछ दिनों पहले खाद्य एवं औषधि विभाग की छापेमारी के दौरान कई फार्मेसियों पर दवाओं की कीमतों में भारी अंतर देखने को मिला. निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर दवाएं बेची जा रही थीं. इसके बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने एक आदेश जारी कर अस्पताल परिसरों में संचालित फार्मेसियों को दवाओं की खरीद दर और बिक्री दर के आधार पर मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं. रोशन जैकब के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि संबंधित दवा किस कीमत पर खरीदी गई और किस कीमत पर मरीज को उपलब्ध कराई जा रही है.
वेबसाइट पर फार्मेसी की पूरी जानकारी
बताया कि रिटेल फार्मेसियों की सार्वजनिक वेबसाइट पर लाइसेंस नंबर, नियुक्त फार्मासिस्ट, लाइसेंसी परिसर और स्टॉक संबंधी विवरण उपलब्ध कराया जाना है. फार्मेसियों को इन जानकारियों को नियमित रूप से अपडेट करना होगा. विभाग की ओर से क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित फार्मेसियों में इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. यानी अब फार्मेसी संबंधी जरूरी जानकारी को केवल निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराने के बजाय आम लोगों के लिए भी सार्वजनिक करने की व्यवस्था तैयार की जा रही है.
रिटेल के 77923 व 46709 होलसोल विक्रेता
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल मिलाकर लगभग 77923 खुदरा (रिटेल) और 46709 थोक (होलसेल) मेडिकल स्टोर पंजीकृत हैं. इन होलसेल विक्रेताओं के जरिये अस्पताल परिसर में संचालित फार्मेसियों के द्वारा दवाएं खरीदी जाती हैं. वहीं दवाओं के बल्क आर्डर के दौरान फार्मेसियां सीधे तौर पर कम्पनियों से दवाएं मंगाते हैं.
सरकार का निर्णय अच्छा, मिलेगी संतुष्टि
बड़े अस्पताल के अंदर संचालित रिटेल फार्मेसी के तहत किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 14 फार्मेसियां अलग-अलग विभागों में संचालित हैं. हालांकि इनका संचालन हॉस्पिटल रिवाल्विंग फंड (एचआरएफ) के जरिये होता है. ये फार्मेसियां रिटेल के तहत आती हैं. इनमें से एक फार्मेसी पर दवा खरीदने पहुंचे हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार का यह निर्णय अच्छा है. इससे हमें दवाओं के वास्तविक दाम के बारे में जानकारी हो सकेगी. वहीं हरदोई से आए विभव का कहना था कि निर्णय अच्छा है, लेकिन विभाग इसका कितना पालन करा पाता है, यह देखने वाली बात होगी.
छोटी फार्मेसियां आएंगी चपेट में
नए नियम का स्वागत करते हुए लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का कहना है कि इस कदम से दवाओं की बिक्री को लेकर पारदर्शिता आएगी. पर, जो छोटी फार्मेसियां है, जो गिनती में जरूरत के अनुसार दवाओं के पत्ते मंगाते हैं, उन्हें अपडेट करना मुश्किल कार्य होगा. वहीं निजी अस्पताल में संचालित फार्मेसी संचालक विकास सिंह का कहना है कि विभाग का कदम अच्छा है, लेकिन इसकी व्यवहारिकता को भी देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो क्रोम पर पूरी जानकारी उपलब्ध है.
लखनऊ में होलसेल-खुदरा दवा व्यापार का टर्न ओवर
लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में दवा व्यापार एक विशाल नेटवर्क है. लखनऊ का मेडिसिन मार्केट न केवल स्थानीय बल्कि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए प्रमुख वितरण केंद्र हैं. लखनऊ में दवा का कुल व्यापार (थोक और खुदरा मिलाकर) प्रतिदिन 15 करोड़ से 20 करोड़ के बीच होने का अनुमान है. इस आधार पर, लखनऊ दवा बाजार का वार्षिक टर्नओवर 5500 करोड़ से 7000 करोड़ के आसपास बैठता है. लखनऊ का थोक दवा बाजार एशिया के बड़े बाजारों में गिना जाता है. इनमें अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट (ओल्ड मेडिसिन मार्केट) लखनऊ का सबसे बड़ा और पुराना होलसेल हब है. वहीं चारबाग रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण दवाओं की तेजी से लोडिंग-अनलोडिंग और बाहरी जिलों में सप्लाई के लिए की जाती है.
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