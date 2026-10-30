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01 नवंबर से रिटेल फार्मेसी सेक्टर में बड़ा बदलाव, दवाओं की कीमतों में हेरफेर पर लगेगी रोक

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: दवाओं की खरीद-बिक्री दर में कोई अब कोई हेरफेर नहीं हो सकेगा. नए बदलाव के तहत अस्पतालों में संचालित फार्मेसियों को मूल्य सूची दिखानी होगी. इससे कीमतों को लेकर मरीजों-तीमारदारों को कोई असमंजस नहीं रहेगा. यह परिवर्तन 01 नवंबर से होने जा रहा है.

कुछ दिनों पहले खाद्य एवं औषधि विभाग की छापेमारी के दौरान कई फार्मेसियों पर दवाओं की कीमतों में भारी अंतर देखने को मिला. निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर दवाएं बेची जा रही थीं. इसके बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने एक आदेश जारी कर अस्पताल परिसरों में संचालित फार्मेसियों को दवाओं की खरीद दर और बिक्री दर के आधार पर मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं. रोशन जैकब के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि संबंधित दवा किस कीमत पर खरीदी गई और किस कीमत पर मरीज को उपलब्ध कराई जा रही है.

वेबसाइट पर फार्मेसी की पूरी जानकारी बताया कि रिटेल फार्मेसियों की सार्वजनिक वेबसाइट पर लाइसेंस नंबर, नियुक्त फार्मासिस्ट, लाइसेंसी परिसर और स्टॉक संबंधी विवरण उपलब्ध कराया जाना है. फार्मेसियों को इन जानकारियों को नियमित रूप से अपडेट करना होगा. विभाग की ओर से क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित फार्मेसियों में इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. यानी अब फार्मेसी संबंधी जरूरी जानकारी को केवल निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराने के बजाय आम लोगों के लिए भी सार्वजनिक करने की व्यवस्था तैयार की जा रही है. रिटेल के 77923 व 46709 होलसोल विक्रेता उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल मिलाकर लगभग 77923 खुदरा (रिटेल) और 46709 थोक (होलसेल) मेडिकल स्टोर पंजीकृत हैं. इन होलसेल विक्रेताओं के जरिये अस्पताल परिसर में संचालित फार्मेसियों के द्वारा दवाएं खरीदी जाती हैं. वहीं दवाओं के बल्क आर्डर के दौरान फार्मेसियां सीधे तौर पर कम्पनियों से दवाएं मंगाते हैं. सरकार का निर्णय अच्छा, मिलेगी संतुष्टि