ETV Bharat / state

दिल्ली में राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव: अब जिले की आबादी तय करेगी कोटा, 2.76 लाख कार्ड पर लटकी तलवार

नई दिल्ली: दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और असली हकदारों तक लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम' को लागू कर दिया है. इस नए नियम के तहत अब दिल्ली में राशन कार्ड 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर नहीं बनेंगे, बल्कि जिले की आबादी के अनुसार निर्धारित कोटे के तहत जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही, सरकार ने अपात्र पाए गए 2.76 लाख राशन कार्ड धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिनके कार्ड रद्द होने की पूरी संभावना है.

2.76 लाख धारकों को नोटिस, 2.02 लाख कार्ड पहले ही रद्द

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बीते दिनों जांच के दौरान पाई गई गड़बड़ियों के बाद 2.76 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को एसएमएस के जरिए कारण बताओ नोटिस भेजा है. विभाग का कहना है कि यदि इन कार्ड धारकों ने समय रहते संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो इनके नाम लाभार्थियों की सूची से काट दिए जाएंगे. गौरतलब है कि सरकार अब तक 2.02 लाख अपात्र राशन कार्डों को पहले ही रद्द कर चुकी है. दूसरी ओर, सरकार 17 लाख से अधिक वैध राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की भी तैयारी कर रही है, ताकि गरीबों पर रसोई का बोझ कम हो सके. बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में लिए गए फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साझा की थी.

खत्म हुआ 'पहले आओ, पहले पाओ' का दौर

नए नियमों के अनुसार, अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला स्तर पर कमिटी का गठन किया जाएगा. वर्तमान व्यवस्था में पहले आवेदन करने वाले को पात्रता पूरी करने पर कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब नई जनगणना होने तक जिले की जनसंख्या के आधार पर कोटा तय होगा. इस कोटे के भीतर ही नए कार्ड जारी किए जाएंगे. जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमिटी आवेदनों की गहन जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे ही राशन मिले. वर्तमान में दिल्ली में लगभग 8.27 लाख लाभार्थियों के लिए जगह (वैकेंसी) खाली है.