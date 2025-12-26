ETV Bharat / state

उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव, अब दोपहिया वाहन वाले परिवार भी होंगे पात्र, जानिए कैसे यह हुआ संभव

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए चरण को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विस्तृत जानकारी दी.

December 26, 2025

दुर्ग: केंद्र सरकार ने इस योजना के नए फेस की शुरुआत हाल ही में की है, जिसमें पात्रता के मापदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इसका उद्देश्य है कि वे परिवार भी योजना से जुड़ सकें, जो पहले किसी न किसी कारण से अपात्र रह जाते थे.

जिन परिवारों के पास दो पहिया वाहन, उनको भी गैस कनेक्शन

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि अब जिन परिवारों के पास एक बाइक या दोपहिया वाहन है, उन्हें भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाएगा. पहले इस आधार पर कई परिवारों को अपात्र मान लिया जाता था, लेकिन इस बार यह शर्त हटा दी गई है. इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के बड़ी संख्या में परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

दुर्ग में उज्जवला योजना (ETV BHARAT)

उज्ज्वला योजना के लिए 12 हजार करोड़ की सब्सिडी

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि को मंजूरी दी है, ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का बोझ कम किया जा सके.

नए अतिरिक्त कनेक्शन का टारगेट

अब तक देशभर में 10.4 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं. सरकार ने वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए अतिरिक्त कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है.

दुर्ग जिले में भी नए कनेक्शन का टारगेट

दुर्ग जिले के लिए इस चरण में 4102 नए कनेक्शन का लक्ष्य तय किया गया है. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि इससे अधिक आवेदन आते हैं और वे पात्रता के दायरे में आते हैं तो अतिरिक्त कनेक्शन भी स्वीकृत किए जाएंगे.

कलेक्टर ने की अपील

दुर्ग कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि जो भी लोग पात्रता मानदंडों में आते हैं, वे अवश्य आवेदन करें ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें और स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर सकें.

