DL के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी; अब पास होने के लिए इतने अंक जरूरी
जन्म तिथि और पहचान पत्र के लिए कई तरह के दस्तावेजों को मिलेगी मान्यता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 5:30 PM IST
लखनऊ: देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत डीएल हासिल करने के नियम अब बदल जाएंगे. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से इसका प्रारूप तैयार किया गया है. प्रस्तावित प्रारूप में कई तरह के संशोधन कर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही आवेदकों को बड़ी राहत भी देने की तैयारी है. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में जानिए किस तरह के होने वाले हैं परिवर्तन और आवेदकों को मिलने वाली हैं कितनी राहत...
बिना ट्यूटोरियल के पास नहीं
प्रस्तावित प्रारूप के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट अब बिना ट्यूटोरियल के पास नहीं किया जा सकेगा. हर हाल में 30 मिनट का ट्यूटोरियल पूरा करना होगा. टेस्ट में 60% की जगह 75% अंक लाने होंगे. इससे कम अंक लाने पर पास नहीं हो पाएंगे. साथ ही जन्म तिथि, पता और पहचान पत्र के लिए कई तरह के दस्तावेजों को मान्यता दिए जाने की तैयारी है. एड्रेस चेंज, मोबाइल चेंज और कई तरह के ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज के लिए आधार प्रमाणीकरण ऑनलाइन आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. स्मार्ट कार्ड की जगह पीवीसी कार्ड दिए जाने की तैयारी है.
स्मार्ट की जगह पीवीसी कॉर्ड
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी होता है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से संशोधन कर रही है, उसमें पालीविनाइल क्लोराइड यानी (पीवीसी) कॉर्ड जारी किया जाएगा. प्रपत्र में भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए जारी या रिनुअल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग प्रारूप होंगे. पीवीसी कार्ड पर क्यूआर कोड अंकित होगा. अभी स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में चिप लगी होती है जो कहीं ज्यादा सिक्योर होती है.
पहचान प्रमाण पत्र के रूप में यह साक्ष्य मान्य
- आधार कार्ड
- वैध भारतीय पासपोर्ट
- ई-राशन कार्ड
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय की तरफ से जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र
- पेंशन भोगी फोटो पहचान पत्र या स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र या फिर केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या फिर किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय की तरफ से जारी पेंशन भुगतान आदेश
- स्थाई खाता संख्या (पैन)
ड्राइविंग लाइसेंस में परिवर्तनों में एक बड़ा परिवर्तन ये भी किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस से किसी श्रेणी या श्रेणियों को स्थाई रूप से सरेंडर कर देगा. वह सरेंडर की तारीख से एक साल के लिए उस श्रेणी या श्रेणियों के लिए लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस पाने का हकदार नहीं रह जाएगा. यानी उस व्यक्ति को एक साल तक किसी तरह का उस श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं होगा.
डीएल में एड्रेस चेंज और मोबाइल नंबर के लिए नहीं लिया जाएगा शुल्क, कई तरह की राहत
अभी तक किसी तरह के स्मार्ट कॉर्ड ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधन के लिए ₹200 का आवेदक से शुल्क वसूल किया जाता है. ₹200 स्मार्ट कार्ड के होते हैं. यानी एड्रेस चेंज, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जुड़वाएं तो इसके लिए₹200 शुल्क लिया जाता है.ऐसे में उस व्यक्ति को ₹400 खर्च करने होते हैं. अब इसमें राहत दिए जाने की तैयारी है. ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज या मोबाइल नंबर के साथ ही ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी ₹200 की बचत होगी. ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही इस सुविधा इस छूट का लाभ मिलेगा. निवास स्थान परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी होने पर मोटरसाइकिल के मामले में प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए ₹300 और अन्य वाहनों के मामले में प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए ₹500 का अतिरिक्त शुल्क वसूल लिया जाता है अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
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