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DL के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी; अब पास होने के लिए इतने अंक जरूरी

डीएल के नियमों में बदलाव की तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत डीएल हासिल करने के नियम अब बदल जाएंगे. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से इसका प्रारूप तैयार किया गया है. प्रस्तावित प्रारूप में कई तरह के संशोधन कर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही आवेदकों को बड़ी राहत भी देने की तैयारी है. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में जानिए किस तरह के होने वाले हैं परिवर्तन और आवेदकों को मिलने वाली हैं कितनी राहत...

नए नियमों को जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) बिना ट्यूटोरियल के पास नहीं

प्रस्तावित प्रारूप के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट अब बिना ट्यूटोरियल के पास नहीं किया जा सकेगा. हर हाल में 30 मिनट का ट्यूटोरियल पूरा करना होगा. टेस्ट में 60% की जगह 75% अंक लाने होंगे. इससे कम अंक लाने पर पास नहीं हो पाएंगे. साथ ही जन्म तिथि, पता और पहचान पत्र के लिए कई तरह के दस्तावेजों को मान्यता दिए जाने की तैयारी है. एड्रेस चेंज, मोबाइल चेंज और कई तरह के ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज के लिए आधार प्रमाणीकरण ऑनलाइन आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. स्मार्ट कार्ड की जगह पीवीसी कार्ड दिए जाने की तैयारी है. स्मार्ट की जगह पीवीसी कॉर्ड उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी होता है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से संशोधन कर रही है, उसमें पालीविनाइल क्लोराइड यानी (पीवीसी) कॉर्ड जारी किया जाएगा. प्रपत्र में भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए जारी या रिनुअल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग प्रारूप होंगे. पीवीसी कार्ड पर क्यूआर कोड अंकित होगा. अभी स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में चिप लगी होती है जो कहीं ज्यादा सिक्योर होती है. नए नियमों को जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)