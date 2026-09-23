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ज्योलिकोट में दूषित पानी से मौत के बाद नींद से जागा सिस्टम, बदलेगा पेयजल निगरानी सिस्टम

देहरादून: नैनीताल जिले के ज्योलिकोट में दूषित पेयजल से मौत के बाद उत्तराखंड में पेयजल निगरानी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. अब प्रदेश की प्रमुख वाटर सप्लाई स्कीम्स की जियो मैपिंग और GIS जियो-रेफरेंसिंग होगी. अगले 15 दिनों में स्रोत से लेकर उपभोक्ता तक पूरे नेटवर्क का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. पेयजल और सीवर लाइनों के क्रॉसिंग प्वाइंट, लीकेज और पुराने पाइप चिन्हित होंगे.

इसके अलावा पानी में कोलीफॉर्म और अन्य मानकों की नियमित जांच होगी. यूकेपीसीबी (उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) भी प्रमुख शहरों में पेयजल टेस्टिंग करेगा. साथ ही दूषित पानी की सूचना पर स्वास्थ्य सर्विलांस और स्थायी निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा.

पूरे नेटवर्क की निगरानी होगी: ज्योलिकोट में दूषित पेयजल से हुई मौत के बाद अब उत्तराखंड में पेयजल व्यवस्था की निगरानी का तरीका बदलने जा रहा है. अब सिर्फ पानी के स्रोत या टैंक की जांच तक व्यवस्था सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पानी जहां से निकलता है, जिस पाइपलाइन से गुजरता है, जहां स्टोर होता है और जिस रास्ते से उपभोक्ता तक पहुंचता है, उस पूरे नेटवर्क की निगरानी की जाएगी. इसके लिए प्रदेश की प्रमुख पेयजल योजनाओं की जियो मैपिंग से लेकर मौके पर भौतिक सत्यापन और नियमित क्वालिटी टेस्टिंग तक की व्यवस्था तैयार की जा रही है.

जियो मैपिंग भी होगी: सबसे बड़ा बदलाव पेयजल नेटवर्क की जियो मैपिंग और GIS जियो-रेफरेंसिंग को लेकर होगा. प्रदेश की प्रमुख वाटर सप्लाई स्कीम्स में अब सिर्फ स्रोत और वितरण क्षेत्र का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, बल्कि पूरे नेटवर्क को मैप किया जाएगा. इसमें पानी का स्रोत, स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन, सीवर लाइन और दोनों के क्रॉसिंग प्वाइंट तक चिन्हित किए जाएंगे. इससे उन स्थानों की पहचान की जा सकेगी, जहां पेयजल लाइन के दूषित होने का खतरा ज्यादा है.

मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की बैठक. (ETV Bharat)

पानी के रास्ते में खोजे जाएंगे खतरे के पॉइंट: नई व्यवस्था में खास जोर पेयजल और सीवरेज लाइनों के क्रॉसिंग प्वाइंट पर रहेगा. ऐसे स्थानों पर लीकेज या पाइप की खराब स्थिति के कारण दूषित पानी पेयजल लाइन में पहुंचने की आशंका रहती है. इसलिए इन सभी पॉइंट्स को अलग से चिन्हित कर उनकी स्थिति जांची जाएगी, जहां पुराने पाइप या अन्य तकनीकी खामियां मिलेंगी, वहां रिप्लेसमेंट और जरूरी सुधार किए जाएंगे. यानी अब पेयजल की सुरक्षा केवल इस बात से तय नहीं होगी कि टैंक में पानी साफ है या नहीं, बल्कि पानी के पूरे सफर में संक्रमण की संभावित वजहों को चिन्हित करने की कोशिश होगी.

15 दिन में जमीन पर होगी पेयजल योजनाओं की जांच: प्रदेश की प्रमुख पेयजल योजनाओं का अगले 15 दिनों में भौतिक सत्यापन कराया जाएगा. इसमें विभागीय रिकॉर्ड के बजाय मौके पर जाकर यह देखा जाएगा कि योजना वास्तव में किस स्थिति में संचालित हो रही है. स्रोत, स्टोरेज, पाइपलाइन, सीवर लाइन, क्रॉसिंग प्वाइंट और उपभोक्ता छोर तक संभावित लीकेज की जांच की जाएगी.