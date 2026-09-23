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ज्योलिकोट में दूषित पानी से मौत के बाद नींद से जागा सिस्टम, बदलेगा पेयजल निगरानी सिस्टम

मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक में साफ किया है कि अब पानी में कोलीफॉर्म और अन्य मानकों की नियमित जांच होगी.

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दूषित पानी से मौत के बाद नींद से जागा सिस्टम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2026 at 8:43 PM IST

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देहरादून: नैनीताल जिले के ज्योलिकोट में दूषित पेयजल से मौत के बाद उत्तराखंड में पेयजल निगरानी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. अब प्रदेश की प्रमुख वाटर सप्लाई स्कीम्स की जियो मैपिंग और GIS जियो-रेफरेंसिंग होगी. अगले 15 दिनों में स्रोत से लेकर उपभोक्ता तक पूरे नेटवर्क का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. पेयजल और सीवर लाइनों के क्रॉसिंग प्वाइंट, लीकेज और पुराने पाइप चिन्हित होंगे.

इसके अलावा पानी में कोलीफॉर्म और अन्य मानकों की नियमित जांच होगी. यूकेपीसीबी (उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) भी प्रमुख शहरों में पेयजल टेस्टिंग करेगा. साथ ही दूषित पानी की सूचना पर स्वास्थ्य सर्विलांस और स्थायी निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा.

पूरे नेटवर्क की निगरानी होगी: ज्योलिकोट में दूषित पेयजल से हुई मौत के बाद अब उत्तराखंड में पेयजल व्यवस्था की निगरानी का तरीका बदलने जा रहा है. अब सिर्फ पानी के स्रोत या टैंक की जांच तक व्यवस्था सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पानी जहां से निकलता है, जिस पाइपलाइन से गुजरता है, जहां स्टोर होता है और जिस रास्ते से उपभोक्ता तक पहुंचता है, उस पूरे नेटवर्क की निगरानी की जाएगी. इसके लिए प्रदेश की प्रमुख पेयजल योजनाओं की जियो मैपिंग से लेकर मौके पर भौतिक सत्यापन और नियमित क्वालिटी टेस्टिंग तक की व्यवस्था तैयार की जा रही है.

जियो मैपिंग भी होगी: सबसे बड़ा बदलाव पेयजल नेटवर्क की जियो मैपिंग और GIS जियो-रेफरेंसिंग को लेकर होगा. प्रदेश की प्रमुख वाटर सप्लाई स्कीम्स में अब सिर्फ स्रोत और वितरण क्षेत्र का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, बल्कि पूरे नेटवर्क को मैप किया जाएगा. इसमें पानी का स्रोत, स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन, सीवर लाइन और दोनों के क्रॉसिंग प्वाइंट तक चिन्हित किए जाएंगे. इससे उन स्थानों की पहचान की जा सकेगी, जहां पेयजल लाइन के दूषित होने का खतरा ज्यादा है.

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मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की बैठक. (ETV Bharat)

पानी के रास्ते में खोजे जाएंगे खतरे के पॉइंट: नई व्यवस्था में खास जोर पेयजल और सीवरेज लाइनों के क्रॉसिंग प्वाइंट पर रहेगा. ऐसे स्थानों पर लीकेज या पाइप की खराब स्थिति के कारण दूषित पानी पेयजल लाइन में पहुंचने की आशंका रहती है. इसलिए इन सभी पॉइंट्स को अलग से चिन्हित कर उनकी स्थिति जांची जाएगी, जहां पुराने पाइप या अन्य तकनीकी खामियां मिलेंगी, वहां रिप्लेसमेंट और जरूरी सुधार किए जाएंगे. यानी अब पेयजल की सुरक्षा केवल इस बात से तय नहीं होगी कि टैंक में पानी साफ है या नहीं, बल्कि पानी के पूरे सफर में संक्रमण की संभावित वजहों को चिन्हित करने की कोशिश होगी.

15 दिन में जमीन पर होगी पेयजल योजनाओं की जांच: प्रदेश की प्रमुख पेयजल योजनाओं का अगले 15 दिनों में भौतिक सत्यापन कराया जाएगा. इसमें विभागीय रिकॉर्ड के बजाय मौके पर जाकर यह देखा जाएगा कि योजना वास्तव में किस स्थिति में संचालित हो रही है. स्रोत, स्टोरेज, पाइपलाइन, सीवर लाइन, क्रॉसिंग प्वाइंट और उपभोक्ता छोर तक संभावित लीकेज की जांच की जाएगी.

स्टोरेज टैंकों की सफाई की तारीख, क्लोरीनेशन का रिकॉर्ड, क्लोरीन की उपलब्धता और इस्तेमाल व पानी में कोलीफॉर्म समेत जरूरी पैरामीटर की जांच भी की जाएगी. इससे पेयजल गुणवत्ता की निगरानी को रिकॉर्ड आधारित और नियमित बनाने की कोशिश होगी.

अब पानी की जांच सिर्फ विभाग तक सीमित नहीं: पेयजल की गुणवत्ता जांच में अब उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका भी बढ़ाई जा रही है. प्रमुख शहरों में नियमित पेयजल क्वालिटी टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही STP की भी सरप्राइज जांच होगी. इसका मकसद पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को अलग-अलग देखने के बजाय दोनों के बीच संभावित जोखिम को एक साथ मॉनिटर करना है. खासतौर पर उन जगहों पर निगरानी बढ़ेगी, जहां सीवरेज और पेयजल नेटवर्क एक-दूसरे के करीब या क्रॉसिंग में हैं.

दूषित पानी की शिकायत पर तत्काल स्वास्थ्य सर्विलांस: नई व्यवस्था में पानी की गुणवत्ता के साथ उसके स्वास्थ्य प्रभावों की निगरानी भी जोड़ी जा रही है. किसी क्षेत्र में दूषित पेयजल की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल भेजी जाएगी. CMO और CMS स्तर पर व्यवस्था को सक्रिय रखते हुए डॉक्टरों की टीम को भी ऐसे मामलों में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखने के निर्देश हैं.

अगले 15 दिनों में प्रदेशभर में आवश्यक स्वास्थ्य सर्विलांस और जांच कराने की बात कही गई है. यानी भविष्य में किसी इलाके में पानी की गुणवत्ता खराब मिलने पर सिर्फ पानी का सैंपल लेने के बजाय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़े असर की भी निगरानी की जाएगी.

ज्योलिकोट की घटना के बाद प्रस्तावित बदलाव का सबसे अहम हिस्सा इसे एक बार की जांच तक सीमित न रखना है. पेयजल व्यवस्था के लिए परमानेंट सर्विलांस मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा. फील्ड में मौजूद शिक्षक, पटवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर और दूसरे कर्मचारियों के नेटवर्क का इस्तेमाल पानी की गुणवत्ता या स्वास्थ्य से जुड़ी शुरुआती सूचना हासिल करने में किया जाएगा.

मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि राज्य भर में दूषित पेयजल की समस्या पर गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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