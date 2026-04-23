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कानपुर में आज से कंपनी बाग-रावतपुर मार्ग पर बड़े बदलाव, इन रास्तों से निकलें

पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल निगम शुरू कर रहा बड़ा प्रोजेक्ट.

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कानपुर में आज से कंपनी बाग-रावतपुर मार्ग पर भारी बदलाव. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 9:31 AM IST

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कानपुर: शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल निगम द्वारा एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है. कंपनी बाग से रावतपुर मार्ग पर नई पेयजल पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसके कारण इस व्यस्त मार्ग पर आज से यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. यह कार्य आगामी 7 मई तक चलेगा. इसके दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

कहां से कहां तक बदलाव: प्रशासन द्वारा जारी नई ट्रैफिक गाइडलाइन के अनुसार, कंपनी बाग चौराहा से रावतपुर की ओर जाने वाले वाहनों को अब वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना होगा. अब वाहन चालक सीधे रावतपुर तिराहे की ओर नहीं जा सकेंगे. उन्हें नवाबगंज, कानपुर चिड़ियाघर और गुरुदेव चौराहा होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा. इस रूट पर दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.

इसी तरह, रावतपुर तिराहा से कंपनी बाग की ओर आने वाले ट्रैफिक पर भी रोक लगा दी गई है. इस मार्ग का उपयोग करने वाले वाहन अब रावतपुर तिराहा से गोल चौराहा की ओर मोड़ दिए जाएंगे. स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे जाम की स्थिति से बचने के लिए इन निर्धारित डायवर्जन मार्गों का ही प्रयोग करें और अपनी यात्रा के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलें.

हेल्पलाइन नंबर किए जारी: नागरिकों की सुविधा और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. किसी भी प्रकार की ट्रैफिक समस्या या जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के नंबर 9305104340, 9305104387 पर संपर्क कर सकते हैं.

प्रशासन ने अपील की है. सड़क पर डायवर्जन के कारण ट्रैफिक का दबाव अधिक हो सकता है, ऐसे में सभी वाहन चालकों से अपील कि है वे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दें.

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