हरियाणा में ओपन स्कूल की शिक्षा और परीक्षा पद्धति में जल्द होगा बड़ा बदलाव, बोर्ड के चेयरमेन का बयान

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कार्यालय ( Etv Bharat )

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ओपन स्कूल की शिक्षा, परीक्षा सहित अन्य पद्धतियों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. छात्रों के लिए जिले स्तर पर स्टडी सेंटर, साल में 2 बार परीक्षा का अवसर, 30 घंटे तक क्लास रूम प्रोग्राम का विकल्प, विज्ञान के छात्रों के लिए प्रायोगिक कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी. ये जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कही. हरियाणा में ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था 1992 से जारीः बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रेगुलर विद्यार्थियों की तरह 1992 से लगातार चल रहा है. बीच-बीच में कई बदलाव किए गए हैं. इसके बावजूद कई और बदलाव की जरूरत है. इस पर जल्द ही अमल किया जायेगा. यह बदलाव केंद्रीय ओपन स्कूलिंग सिस्टम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड स्टेट की ओपन स्कूलिंग सिस्टम का अध्ययन कर किया जा रहा है.