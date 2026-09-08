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किसानों को बड़ी राहत: कीटनाशकों पर अब 'ऑन-द-स्पॉट' मिलेगी सब्सिडी, खत्म हुआ महीनों का इंतजार

प्रतीकात्मक चित्र ( (ANI) )

फिरोजाबाद: जनपद में किसानों के लिए खेती-किसानी से जुड़ी एक बेहद राहत भरी खबर है. अब फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए कृषि रक्षा रसायन (कीटनाशक) खरीदते समय किसानों को जेब खाली नहीं करनी पड़ेगी. सरकार ने सब्सिडी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों को महीनों लंबे इंतजार से मुक्ति दे दी है. कृषि रक्षा रसायनों के अनुदान में बदलाव (Video Credit; ETV Bharat) नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को कीटनाशक या अन्य कृषि रसायन खरीदते समय पहले की तरह पूरी कीमत नहीं चुकानी होगी, बल्कि अब उसही कुल कीमत में से अनुदान की राशि तुरंत घटा दी जाएगी और किसानों को सिर्फ बची हुई शेष रकम का ही भुगतान करना होगा. इस पहल से किसानों को एक साथ अधिक राशि खर्च करने की परेशानी से राहत मिलेगी. जिला कृषि रक्षा अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने बताया कि कृषि रक्षा रसायनों पर मिलने वाले अनुदान की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. पहले किसान कृषि रक्षा इकाई से दवा खरीदते समय उसकी पूरी कीमत का भुगतान करते थे. उसके बाद अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती थी. इस प्रक्रिया में किसानों को अनुदान की राशि मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था और इसके लिए निर्धारित औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.