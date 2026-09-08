किसानों को बड़ी राहत: कीटनाशकों पर अब 'ऑन-द-स्पॉट' मिलेगी सब्सिडी, खत्म हुआ महीनों का इंतजार
जनपद के सभी विकास खंडों में कृषि रक्षा इकाइयां संचालित हैं, वहां से किसान लाभ ले सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 8:29 PM IST
फिरोजाबाद: जनपद में किसानों के लिए खेती-किसानी से जुड़ी एक बेहद राहत भरी खबर है. अब फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए कृषि रक्षा रसायन (कीटनाशक) खरीदते समय किसानों को जेब खाली नहीं करनी पड़ेगी. सरकार ने सब्सिडी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों को महीनों लंबे इंतजार से मुक्ति दे दी है.
नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को कीटनाशक या अन्य कृषि रसायन खरीदते समय पहले की तरह पूरी कीमत नहीं चुकानी होगी, बल्कि अब उसही कुल कीमत में से अनुदान की राशि तुरंत घटा दी जाएगी और किसानों को सिर्फ बची हुई शेष रकम का ही भुगतान करना होगा. इस पहल से किसानों को एक साथ अधिक राशि खर्च करने की परेशानी से राहत मिलेगी.
जिला कृषि रक्षा अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने बताया कि कृषि रक्षा रसायनों पर मिलने वाले अनुदान की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. पहले किसान कृषि रक्षा इकाई से दवा खरीदते समय उसकी पूरी कीमत का भुगतान करते थे. उसके बाद अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती थी. इस प्रक्रिया में किसानों को अनुदान की राशि मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था और इसके लिए निर्धारित औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में किसानों को यह परेशानी नहीं होगी. कृषि रक्षा रसायनों का वितरण अब ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है. इसी मशीन पर किसान को मिलने वाले अनुदान की राशि को रसायन की कीमत से घटा दिया जाएगा. इसके बाद किसान को केवल शेष राशि का ही भुगतान करना होगा.
50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान
कृषि विभाग के अनुसार, विभिन्न कृषि रक्षा रसायनों पर किसानों को 50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिल सकता है. जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी नौ विकास खंडों में कृषि रक्षा इकाइयां संचालित हैं, जिनमें नई व्यवस्था के तहत रसायनों का वितरण शुरू कर दिया गया है. किसान अपने क्षेत्र की कृषि रक्षा इकाई से निर्धारित प्रक्रिया के तहत कृषि रक्षा रसायन खरीद सकते हैं और अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण होना आवश्यक है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें इसे पूरा कराने की जरूरत होगी. कृषि विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से किसानों को आर्थिक सुविधा मिलने के साथ-साथ अनुदान की प्रक्रिया भी अधिक सरल और पारदर्शी होने की उम्मीद है.
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