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दिल्ली राजस्व विभाग में पटवारियों के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, एलजी ने दी मंजूरी, अब स्नातक होना अनिवार्य

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के राजस्व विभाग में वर्षों से खाली पड़े पटवारियों के पदों को भरने और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भर्ती नियमों में संशोधन को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले के तहत अब पटवारी बनने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा की पुरानी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 से बढ़ाकर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कर दी गई है

दिल्ली में राजस्व विभाग के पुनर्गठन और नए जिलों के गठन के बाद पटवारियों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 218 से बढ़ाकर 230 कर दी गई है. हालांकि, चिंताजनक बात यह है कि वर्तमान में 230 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 60 पटवारी ही कार्यरत हैं. इस भारी कमी के कारण राजस्व विभाग से जुड़े जनहित के कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे.