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चंडीगढ़ में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, ढाई लाख रुपये रिश्वत लेता प्रवर्तन अधिकारी अधिकारी गिरफ्तार

पंचकूला: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने रिश्वत के एक मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जिला कार्यालय, पटियाला के एक प्रवर्तन अधिकारी को गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 22 जुलाई 2026 को मामला दर्ज किया था.

यह हैं आरोप: आरोपों के अनुसार मामले के शिकायतकर्ता (ईपीएफ परामर्शदाता) के मुवक्किल को ईपीएफओ अधिकारियों के समक्ष कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7ए के तहत एक जांच का सामना करना पड़ रहा था. जबकि शिकायतकर्ता ने ईपीएफओ विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेज दिखा दिए थे. लेकिन आरोपी ने शिकायतकर्ता के मुवक्किल के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भारी जुर्माना लगाने की अनुशंसा करने की धमकी दी थी.

जांच बंद करने को मांगी 4 लाख रूपये रिश्वत: इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से टेलीफोन पर संपर्क किया और उसे बीती 21 जुलाई को चंडीगढ़ स्थित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में मिलने को कहा. फिर बैठक के दौरान आरोपी प्रवर्तन अधिकारी ने शिकायतकर्ता के मुवक्किल के खिलाफ न्यूनतम जुर्माने के साथ जांच बंद करने के लिए चार लाख रुपये की रिश्वत की मांग की. लेकिन पहले ही शिकायत मिलने के चलते सीबीआई टीम ने दिनांक 22 जुलाई को ट्रैप बिछाया.