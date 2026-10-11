तावडू में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की टनल में फिर बड़ा धंसान, निर्माणाधीन मकान की शटरिंग टनल में गिरी
ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर टनल में फिर बड़ा धंसान हुआ है. 5 दिन पहले भी 20 मीटर का हिस्सा धंसा था. कंपनी ने नहीं लिया सबक.
Published : October 11, 2026 at 7:38 AM IST
नूंहः जिले के तावडू उपमंडल की ग्राम पंचायत सहसोला में निर्माणाधीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की टनल में एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है. 5 दिन पहले इसी टनल में करीब 20 मीटर के दायरे में खेत की जमीन धंस गई थी, लेकिन निर्माण कंपनी ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया. अब शनिवार सुबह करीब 8 बजे फिर से उससे कुछ ही दूरी पर करीब 300 मीटर के दायरे में जमीन धंस गई है.
तीन-चार मकानों में लंबी दरारेंः ग्रामीणों ने बताया कि इस बार एक एकड़ तक का हिस्सा टनल के अंदर समा गया है. एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग भी धंसान के साथ टनल में गिर गई है और आसपास के तीन-चार मकानों में दरारें आ गई हैं. घटना के समय खेत में मौजूद बच्चों ने अचानक तेज धड़कने की आवाज सुनी और देखते ही देखते लंबी दरार के साथ मिट्टी नीचे धंसती चली गई.
बड़े हादसे की आशंका से ग्रामीणों में दहशतः मौके पर मौजूद ग्रामीण तारीफ और हैदर अली सहित अन्य लोगों ने बताया कि "यह निर्माण कंपनी की घोर लापरवाही है. पिछली बार रविवार देर शाम धंसान हुआ था, तब भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई." ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि टनल के अंदर मजदूर काम कर रहे थे, हो सकता है कोई बड़ा हादसा हुआ हो, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया है.
क्या बोले डीएसपीः तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि "मौके पर पुलिस बल पहुंच गया है और स्थिति को नियंत्रण में लिया जा रहा है. ग्रामीणों को हादसा स्थल से दूर किया जा रहा है और स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है. इस संबंध में निर्माण कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है."