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तावडू में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की टनल में फिर बड़ा धंसान, निर्माणाधीन मकान की शटरिंग टनल में गिरी

निर्माणाधीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की टनल में हादसा ( ETV Bharat )

नूंहः जिले के तावडू उपमंडल की ग्राम पंचायत सहसोला में निर्माणाधीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की टनल में एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है. 5 दिन पहले इसी टनल में करीब 20 मीटर के दायरे में खेत की जमीन धंस गई थी, लेकिन निर्माण कंपनी ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया. अब शनिवार सुबह करीब 8 बजे फिर से उससे कुछ ही दूरी पर करीब 300 मीटर के दायरे में जमीन धंस गई है.

तीन-चार मकानों में लंबी दरारेंः ग्रामीणों ने बताया कि इस बार एक एकड़ तक का हिस्सा टनल के अंदर समा गया है. एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग भी धंसान के साथ टनल में गिर गई है और आसपास के तीन-चार मकानों में दरारें आ गई हैं. घटना के समय खेत में मौजूद बच्चों ने अचानक तेज धड़कने की आवाज सुनी और देखते ही देखते लंबी दरार के साथ मिट्टी नीचे धंसती चली गई.