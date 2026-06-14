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सफाई अभियान व जन-जागरूकता सराहनीय, लेकिन... मूल कारणों पर प्रहार के बिना निर्मल नहीं होगी 'मां यमुना'!

दिल्ली में यमुना सफाई का महा-अभियान ‘एक संकल्प – स्वच्छ यमुना’ शुरू (ETV Bharat)

हालांकि, घाटों को साफ रखना और लोगों को जागरूक करना निश्चित रूप से एक बेहद सराहनीय कदम है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों व जमीनी हकीकत पर नजर रखने वालों का मानना है कि यह कवायद इस गंभीर समस्या का केवल एक हिस्सा है. बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ घाटों की सतह से पूजा सामग्री व कूड़ा हटाने से यमुना की मुख्य धारा स्वच्छ हो पाएगी? इसका सीधा जवाब है नहीं. जब तक यमुना नदी में गिरने वाले प्रदूषण के मूल कारणों पर काम नहीं होगा, तब तक नदी को सुरक्षा व अविरल धारा का वरदान नहीं मिल सकता.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित ठोकर नंबर-14 घाट पर स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया. यहां उन्होंने हजारों नागरिकों के साथ श्रमदान कर यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक व पर्यावरणीय धरोहर है, जिसकी स्वच्छता व संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है. इस अभियान में करीब 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ व अविरल बनाने के लिए सरकार व नागरिक स्तर पर प्रयास लगातार जारी हैं. इसी कड़ी में रविवार, 14 जून को यमुना सफाई का महा-अभियान ‘एक संकल्प – स्वच्छ यमुना’ के संदेश के साथ राजधानी के 28 प्रमुख घाटों, तटों और रिवरफ्रंट स्थलों पर एक साथ चलाया गया. इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों, मंत्रियों व सांसदों ने सक्रिय भूमिका निभाई.

पल्ला से असगरपुर तक यमुना नदी का खौफनाक सच

जब यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली के पल्ला गांव में प्रवेश करती है, तो यह इतनी संकरी व उथली हो चुकी है कि लोग पैदल ही, घुटनों तक के पानी में दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा को पार कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का सफर कुल 52 किलोमीटर का है, जिसमें से 22 किलोमीटर का हिस्सा अत्यधिक प्रदूषित है. 7 अप्रैल 2026 को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा लिए गए पानी के सैंपल्स के आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं.

मूल कारणों पर प्रहार के बिना निर्मल नहीं होगी 'मां यमुना'! (ETV Bharat)

घुलित ऑक्सीजन (DO) का संकट: नदी के पानी में जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए घुलित ऑक्सीजन का मानक 5 mg/l या इससे अधिक होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार पल्ला व वज़ीराबाद को छोड़कर दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख पुलों और बैराजों पर DO का स्तर शून्य है. इसका मतलब ये है कि पानी में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है.

नदी के पानी में जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए घुलित ऑक्सीजन का मानक 5 mg/l या इससे अधिक होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार पल्ला व वज़ीराबाद को छोड़कर दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख पुलों और बैराजों पर DO का स्तर शून्य है. इसका मतलब ये है कि पानी में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है. फेकल कोलीफॉर्म की मात्रा बहुत ज्यादा: मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की सीमा अधिकतम 2500 MPN/100ml तक है, लेकिन दिल्ली में यह सभी जगहों पर मानक से बहुत ज्यादा है. विशेषकर असगरपुर में ये 3,10,000 तक पहुंच चुकी है, जो नदी में बिना ट्रीट किए सीवेज के सीधे गिरने को दर्शाता है.

दम तोड़ती यमुना के प्रदूषण के प्रमुख कारण

पर्यावरण विशेषज्ञ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बोर्ड मेंबर डॉ. अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि सफाई अभियान व जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को यमुना के प्रदूषण के मूल कारणों पर भी काम करना बेहद आवश्यक है.

बिना शोधित पानी: यमुना नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण यही है कि बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एरिया का केमिकल युक्त पानी व कॉलोनियों का सीवेज बिना शोधित (ट्रीट) किए सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है. जो भी पानी यमुना में आ रहा है, वह बिना शोधित किए नहीं आना चाहिए.

यमुना नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण यही है कि बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एरिया का केमिकल युक्त पानी व कॉलोनियों का सीवेज बिना शोधित (ट्रीट) किए सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है. जो भी पानी यमुना में आ रहा है, वह बिना शोधित किए नहीं आना चाहिए. पारिस्थितिक प्रवाह की अनदेखी: हथिनीकुंड बैराज से केवल 9.9 क्यूमेक्स (352 क्यूसेक) पानी छोड़ा जा रहा है, जो नदी के अस्तित्व के लिए नाकाफी है. भीषण गर्मी में वाष्पीकरण व रिसाव के कारण ये पानी बमुश्किल 10 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाता है, जबकि कम से कम 23 क्यूमेक्स पानी छोड़ने की आवश्यकता है.

हथिनीकुंड बैराज से केवल 9.9 क्यूमेक्स (352 क्यूसेक) पानी छोड़ा जा रहा है, जो नदी के अस्तित्व के लिए नाकाफी है. भीषण गर्मी में वाष्पीकरण व रिसाव के कारण ये पानी बमुश्किल 10 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाता है, जबकि कम से कम 23 क्यूमेक्स पानी छोड़ने की आवश्यकता है. नेचुरल फ्लो की कमी व हीटवेव: इस सर्दी में हिमालय में कम बर्फबारी होने के कारण गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ से मिलने वाला पानी कम रहा है. इसके साथ ही चल रही भीषण हीटवेव के कारण वाष्पीकरण की दर बहुत तेज हो गई है. जब नदी में प्राकृतिक बहाव बढ़ाया जाएगा, तभी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जलीय जीवों का जीवन संभव हो पाएगा.

इस सर्दी में हिमालय में कम बर्फबारी होने के कारण गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ से मिलने वाला पानी कम रहा है. इसके साथ ही चल रही भीषण हीटवेव के कारण वाष्पीकरण की दर बहुत तेज हो गई है. जब नदी में प्राकृतिक बहाव बढ़ाया जाएगा, तभी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जलीय जीवों का जीवन संभव हो पाएगा. जमीन पर नहीं दिख रहा नतीजा नहीं: कई राज्यों ने यमुना की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन लीन सीजन (कम पानी के दिनों) में नदी के न्यूनतम बहाव को सुनिश्चित करने की नीति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया.

यमुना नदी में पानी का ये संकट मानसून आते ही पूरी तरह बदल जाता है. जहां आज गर्मी में नदी सूखी पड़ी है, वहीं पिछले साल सितंबर में इसका जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर 207.4 मीटर तक पहुंच गया था, जो दिल्ली के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ थी. इससे यमुना नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई थी. यह विरोधाभास साफ दिखाता है कि हमारे पास जल प्रबंधन की कोई ठोस नीति नहीं है. हम मानसून के पानी को सहेज नहीं पाते व गर्मियों में बूंद-बूंद को तरसते हैं.

क्या इस बार सचमुच साफ होंगी 'मां यमुना (ETV Bharat)

पर्यावरण विशेषज्ञ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बोर्ड मेंबर डॉ. अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि घाटों की सफाई का अभियान जन-मानस को नदी से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन माध्यम है, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि जब तक औद्योगिक कचरे व अनट्रीटेड सीवेज को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता, नदी में प्राकृतिक बहाव सुनिश्चित नहीं होता है तब तक यमुना की धारा न तो सुरक्षित होगी और न ही अविरल होगी.

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