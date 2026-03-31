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लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, मायावती ले रही प्रदेश पदाधिकारियों से फीडबैक, अंबेडकर जयंती पर बड़ी रैली की तैयारी

राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की जा रही है. बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों को टारगेट दिया था. उसी टारगेट का बहनजी फीडबैक ले रही हैं. आगामी 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती है. इसे लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगी.

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई. बैठक में सभी नेता पहुंचे हैं. पार्टी के नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा सभी मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला पदाधिकारी शामिल हैं.

बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं. बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मोड में आ चुकी हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन को मजबूत करने के साथ ही आर्थिक स्तर पर पार्टी कैसे मजबूत हो इसे लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रही है.

राजनीतिक दलों के एजेंडे में पश्चिमी यूपी

दरअसल इस बार सभी पार्टियों के एजेंडे में इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है. समाजवादी पार्टी ने भी यूपी विधानसभा चुनाव कैंपेन का आगाज करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना. सपा की दादरी से पहली रैली अखिलेश यादव ने शुरू की है. इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दिया है.

पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग

बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हाल ही में एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अलग प्रदेश बनाने की मांग को उठाया, साथ ही हाईकोर्ट की एक खंडपीठ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने की मांग का भी समर्थन किया है. कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो मायावती का भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही सबसे पहले फोकस है.



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