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जमशेदपुर में ब्राउन शुगर के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, दंपती समेत 5 गिरफ्तार

जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. मामले में पति पत्नी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Brown Sugar Racket in Jamshedpur
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 9:02 PM IST

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जमशेदपुर: पुलिस ने शहर में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है. ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्रवाई में एक दंपती समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से 175 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत साढ़े तीन लाख रुपये बताई जा रही है.

गुप्त सूचना पर छापेमारी

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के गांधी नगर बस्ती में संतोष सिंह अपने घर से ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार चला रहा है. सूचना के आधार पर सीटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और त्वरित छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान संतोष सिंह के घर से 124 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई. मौके पर संतोष सिंह और उसकी दूसरी पत्नी आयशा खातून उर्फ बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया गया.

जानकारी देते एसएसपी (ETV Bharat)

गिरोह के अन्य सदस्य गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की. गोविंदपुर क्षेत्र से गौरव कुमार उर्फ अमर और अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से क्रमशः 20 और 19 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई. इसके अलावा मानगो क्षेत्र के मुख्य पेडलर संजय गोस्वामी उर्फ संजय बंगाली को 12 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.

अंतरजिला सिंडिकेट का खुलासा

जिला एसएसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में ब्राउन शुगर का कारोबार चला रहा था और अंतरजिला स्तर पर सक्रिय था. आरोपियों द्वारा सरायकेला जिले से ब्राउन शुगर लाकर यहां बेची जा रही थी. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार अधिकांश आरोपी पहले भी मादक पदार्थों और अन्य आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं. हाल ही में सरायकेला जिले में 16.50 लाख रुपये की ब्राउन शुगर बरामदगी से यह गिरोह जुड़ा हुआ पाया गया है.

आगे की कार्रवाई

पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. एसएसपी ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में नशीले पदार्थों के प्रसार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभियान जारी रहेगा.

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