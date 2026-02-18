ETV Bharat / state

कुचामन सिटी: महिला से 12 लाख की ठगी में बड़ी कामयाबी, आरोपी बिहार से गिरफ्तार, जानिए पाक कनेक्शन

थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे साइबर ठगों ने पीड़िता के साथ ठगी कर राशि को आरोपी इब्राहिम आलम के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर किया था. आरोपी ने राशि एटीएम के जरिए विड्रॉल की. आरोपी ने साइबर ठगी के लिए अपने रिश्तेदारों के खातों को किराए पर ले रखा था. रिश्तेदारों के खातों में ठगी की राशि ट्रांसफर करवाता. आरोपी इब्राहिम निवासी निरपुर, जिला पूर्वी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार किया गया.

कुचामन सिटी: डीडवाना जिला पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपी इब्राहिम आलम को बिहार से गिरफ्तार किया. आरोपी इब्राहिम ने पाकिस्तान में बैठे साइबर ठगों को ओटीपी बताकर वहां व्हाट्सएप लॉगिन कराया और यहां की महिला के खातों से लाखों रुपए पार कर लिए.

12 लाख रुपए की ठगी: पुलिस ने बताया कि अलखपुरा निवासी खातून बानो ने थाने में रिपोर्ट दी कि व्हाट्सएप कॉल के जरिये करीब 12 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है. पीड़िता के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिये फ्राड में उपयोग लिए मोबाइल नंबरों की डिटेल प्राप्त की और इसका तकनीकी विश्लेषण किया गया. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को बिहार भेजा. पुलिस ने बेहतर फील्ड इंटीलेजेंस एवं आसूचना संकलन कर आरोपी इब्राहिम का पता लगाया एवं पूर्वी चम्पारण से उसे गिरफ्तार कर लिया.

ऐसे काम करते आरोपी: पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि इब्राहिम का पाकिस्तान के साइबर ठगों से लिंक पता चला. वह भारतीय मोबाइल नंबर से व्हाटसएप लॉगिन करवाने के लिए ओटीपी बताकर पाकिस्तान में एप लॉगिन करवाता. पाक में बैठे साइबर ठग भारतीय नंबरों से लोगों को झांसे में लेकर शिकार बनाते हैं. उसके बाद ठगी की राशि ऑनलाइन एवं स्कैनर के माध्यम से किराए पर लिए खातों में ट्रांसफर करते. आरोपी एटीएम, ई-मित्र तथा अन्य माध्यमों से राशि निकाल इकट्ठा करता. कैश डिपोजिट मशीन में जमा करा पाक में बैठे मुख्य सरगना तक पहुंचाता था. इसके बदले आरोपियों को राशि के अनुपात में कमीशन मिलता. पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी है.

