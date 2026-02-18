ETV Bharat / state

कुचामन सिटी: महिला से 12 लाख की ठगी में बड़ी कामयाबी, आरोपी बिहार से गिरफ्तार, जानिए पाक कनेक्शन

आरोपी पाकिस्तान में बैठे साइबर ठगों के संपर्क में था और उन्हें ओटीपी बताकर व्हाट्सएप पर लॉगिन कराता था.

Didwana Police Station
डीडवाना पुलिस थाना (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: डीडवाना जिला पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपी इब्राहिम आलम को बिहार से गिरफ्तार किया. आरोपी इब्राहिम ने पाकिस्तान में बैठे साइबर ठगों को ओटीपी बताकर वहां व्हाट्सएप लॉगिन कराया और यहां की महिला के खातों से लाखों रुपए पार कर लिए.

थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे साइबर ठगों ने पीड़िता के साथ ठगी कर राशि को आरोपी इब्राहिम आलम के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर किया था. आरोपी ने राशि एटीएम के जरिए विड्रॉल की. आरोपी ने साइबर ठगी के लिए अपने रिश्तेदारों के खातों को किराए पर ले रखा था. रिश्तेदारों के खातों में ठगी की राशि ट्रांसफर करवाता. आरोपी इब्राहिम निवासी निरपुर, जिला पूर्वी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार किया गया.

पढ़ें: साइबर अपराध पर पुलिस का शिकंजा: भीलवाड़ा में एक और झुंझुनू में दो साइबर ठगी के आरोपी गिरफ्तार

12 लाख रुपए की ठगी: पुलिस ने बताया कि अलखपुरा निवासी खातून बानो ने थाने में रिपोर्ट दी कि व्हाट्सएप कॉल के जरिये करीब 12 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है. पीड़िता के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिये फ्राड में उपयोग लिए मोबाइल नंबरों की डिटेल प्राप्त की और इसका तकनीकी विश्लेषण किया गया. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को बिहार भेजा. पुलिस ने बेहतर फील्ड इंटीलेजेंस एवं आसूचना संकलन कर आरोपी इब्राहिम का पता लगाया एवं पूर्वी चम्पारण से उसे गिरफ्तार कर लिया.

ऐसे काम करते आरोपी: पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि इब्राहिम का पाकिस्तान के साइबर ठगों से लिंक पता चला. वह भारतीय मोबाइल नंबर से व्हाटसएप लॉगिन करवाने के लिए ओटीपी बताकर पाकिस्तान में एप लॉगिन करवाता. पाक में बैठे साइबर ठग भारतीय नंबरों से लोगों को झांसे में लेकर शिकार बनाते हैं. उसके बाद ठगी की राशि ऑनलाइन एवं स्कैनर के माध्यम से किराए पर लिए खातों में ट्रांसफर करते. आरोपी एटीएम, ई-मित्र तथा अन्य माध्यमों से राशि निकाल इकट्ठा करता. कैश डिपोजिट मशीन में जमा करा पाक में बैठे मुख्य सरगना तक पहुंचाता था. इसके बदले आरोपियों को राशि के अनुपात में कमीशन मिलता. पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी है.

पढ़ें: कुचामन सिटी: पुलिस साइबर ठगी के दो बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया, फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

RENTING RELATIVES BANK ACCOUNTS
बिहार से पकड़ा गया आरोपी
पाक ठगों के संपर्क में था आरोपी
CYBER ​​FRAUD 12 LAKH IN DIDWANA
ACCUSED CONNECTION WITH PAKISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.