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भरतपुर हत्याकांड के शूटर गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी से पिस्टल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका था. वहीं शेष दो मुख्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी. इसी बीच सूचना मिली कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं. सूचना के आधार पर सीओ ग्रामीण के नेतृत्व में चिकसाना थाना पुलिस, डीएसटी और डीग पुलिस की संयुक्त टीम को उत्तर प्रदेश भेजा गया. टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली.

एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सीओ सिटी, सीओ ग्रामीण, सेवर, चिकसाना सहित शहर के सभी थाना प्रभारियों, जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) तथा अन्य जिलों की पुलिस टीमों को शामिल कर कई विशेष टीमें गठित की गईं. टीमों ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिर तंत्र के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू की.

भरतपुर पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि 4 जुलाई 2026 की रात शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर फायरिंग की गंभीर घटनाएं हुई थी. इनमें व्यापारी चंद्रभान शर्मा को गोली मार दी गई थी, जिनकी बाद में मौत हो गई. घटना के बाद पूरे जिले में बड़े स्तर पर पुलिस अभियान चलाया गया.

​भरतपुर : चर्चित व्यापारी चंद्रभान शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. हालांकि, आरोपियों को भरतपुर लाते समय चिकसाना थाना क्षेत्र में उन्होंने एक पुलिसकर्मी की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने के प्रयास में चोटिल हो गया. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी हत्या सहित कई संगीन वारदातों में शामिल रहे हैं और उनसे पूछताछ के आधार पर मामले के कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है.

रास्ते में पुलिस पर हमला : एसपी राजेश मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस टीम भरतपुर लेकर लौट रही थी. रास्ते में चिकसाना थाना क्षेत्र में पुलिस टीम रुकी, इसी दौरान आरोपियों ने मौका देखकर एक पुलिसकर्मी की सरकारी पिस्टल छीन ली और पुलिस पर फायरिंग कर दी. उन्होंने बताया कि आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी को गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी भागने के प्रयास में गिरकर घायल हो गया. दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के संबंध में चिकसाना थाने में अलग से नया प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और विस्तृत जांच जारी है,

दोनों आरोपी कासोट गांव के निवासी : एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों मुख्य आरोपियों की पहचान प्रवीण उर्फ बॉबी और बलराम के रूप में हुई है. दोनों कासोट गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि पूरे ऑपरेशन को पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के निर्देशन में अंजाम दिया गया. भरतपुर पुलिस ने अन्य जिलों और दूसरे राज्य की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्रवाई को सफल बनाया.

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व्यापारी की हत्या की रेकी कैसे हुई, जांच जारी : व्यापारी चंद्रभान शर्मा की हत्या के लिए आरोपियों द्वारा रेकी करने के सवाल पर एसपी ने कहा कि पुलिस इस पहलू की गहन जांच कर रही है. प्रथम दृष्टया सामने आया है कि चिकसाना क्षेत्र की पहली वारदात के बाद आरोपी दूसरी जगह पहुंचे और वहां दूसरी घटना को अंजाम दिया. उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद यह स्पष्ट होगा कि आरोपियों ने व्यापारी की गतिविधियों की जानकारी कैसे जुटाई और वारदात की योजना किस प्रकार बनाई.

एसपी मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रवीण उर्फ बॉबी के खिलाफ पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या (धारा 302) का मामला भी शामिल है. पुलिस को आशंका है कि दोनों आरोपी अन्य कई वारदातों में भी शामिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. अन्य जिलों में दर्ज मामलों का डेटा मंगवाकर उसका विश्लेषण किया जाएगा. यदि अन्य घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता सामने आती है तो संबंधित मामलों में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अपराधियों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान : एसपी राजेश मीणा ने कहा कि पुलिस अब ऐसे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी. आदतन अपराधियों और गंभीर वारदातों में शामिल लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके साथ पूरी सख्ती से कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों की जांच केस ऑफिसर स्कीम के तहत कराई जाएगी, ताकि मजबूत पैरवी के जरिए आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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