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भारत में कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों की कमी के समाधान में बड़ी कामयाबी, 20 साल बाद NMC से PGDCC को मिली मान्यता

डॉ. कपिल खन्ना एमडी (फिजिशियन), पीजीडीसीसीपी (एनआई), (राष्ट्रीय अध्यक्ष - इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट) के अनुसार, भौगोलिक विभाजन इस कमी को और भी बढ़ाता है. भारत की लगभग 65 से 70 प्रतिशत आबादी प्रमुख शहरों के बाहर रहती है. ज्ञात रहे कि 80 प्रतिशत से अधिक कार्डियोलॉजिस्ट शहरी केंद्रों में हैं. यह असंतुलन बड़े क्षेत्रों को पूरी तरह से सामान्य चिकित्सकों (जनरल फिजिशियन) पर निर्भर कर देता है. इन डॉक्टरों को कार्डियोलॉजी का सीमित अनुभव होता है. ग्रामीण मरीजों को तृतीयक अस्पतालों में रेफर किए जाने में देरी का सामना करना पड़ता है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रारंभिक निदान उपकरणों का अभाव है. डॉक्टर उच्च रक्तचाप, मधुमेह और इस्केमिक हृदय रोग के प्रबंधन में देरी करते हैं. मरीज उन्नत कार्डियक केंद्रों तक बहुत देर से पहुंचते हैं. इससे मृत्यु दर में वृद्धि होती है.

इंडियन एकेडमी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी (IAE) के डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि भारत कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों की बढ़ती और गैर-रिपोर्टेड कमी का सामना कर रहा है, जबकि हृदय संबंधी बीमारियां देश में मृत्यु का प्रमुख कारण बनी हुई हैं. 140 करोड़ से अधिक की आबादी को सेवाएं देने के लिए हमारे पास करीब 5,000 से 6,000 प्रशिक्षित कार्डियोलॉजिस्ट हैं. इसका मतलब है कि लगभग 2 से 3 लाख लोगों पर एक कार्डियोलॉजिस्ट है. इसके विपरीत, विकसित देशों में अक्सर यह अनुपात 20 से 30 हजार पर एक के करीब होता है.

चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि आज की घोषणा ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत लंबे समय से कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों की गंभीर कमी और चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी का प्रत्यक्ष और संरचनात्मक समाधान प्रदान करती है. भारत में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 28 प्रतिशत मौतों का कारण कार्डियोवैस्कुलर (हृदय संबंधी) बीमारियां हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटासेट इस गंभीर वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं. यह संकट केवल चिंताजनक ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है. 50 वर्ष की आयु से पहले ही भारतीयों में हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. जीवनशैली से जुड़े जोखिम कारक तेजी से बढ़ रहे हैं. टियर-2 और टियर-3 शहरों में हृदय रोग के मामले बढ़ रहे हैं.

नई दिल्ली: इग्नू (IGNOU) के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी (PGDCC) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा आधिकारिक मान्यता मिलना, लगभग दो दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक बड़ी उपलब्धि है. एनएमसी ने अब क्लिनिकल कार्डियो फिजिशियन (नॉन इनवेसिव) पीजीडीसीसीपी (एनआई) के रूप में पुनः नामित किया है. इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट (IACC) ने लंबे संघर्ष के बाद मिली इस सफलता की जानकारी दी. यह दो वर्षीय पोस्ट-एमबीबीएस कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण अंतर को दूर करना है.

चिकित्सा योजनाकारों ने बताया कि 2006 में पीजीडीसीसी की शुरुआत हुई थी. इसका उद्देश्य शहरी-ग्रामीण के चिकित्सा अंतर को कम करने के लिये तैयार किया गया था. यह दो वर्षीय संरचित कार्यक्रम पूरी तरह से नॉन-इनवेसिव कार्डियोलॉजी और निवारक देखभाल पर केंद्रित है. यह एमबीबीएस डॉक्टरों को प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में कम सुविधा प्राप्त आबादी की सेवा करने के लिए तैयार करता है. आईएसीसी जैसे संगठन इस कार्यक्रम को अकादमिक रूप से समर्थन देते हैं. दूसरी ओर, डीएम कार्डियोलॉजी एमडी मेडिसिन के बाद किया जाने वाला तीन साल का कोर्स है. यह उन्नत इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर अत्यधिक केंद्रित है. डीएम की सीटें बेहद सीमित रहती हैं.

20 साल में 1706 डॉक्टरों ने किया डिप्लोमा कोर्स, लेकिन नहीं मिली थी मान्यता

प्रो. ए. के. अग्रवाल इग्नू के एसओएचएस के पूर्व निदेशक ने कार्यक्रम की शैक्षणिक यात्रा पर प्रकाश डाला. प्रो. अग्रवाल ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में 1,706 डॉक्टरों ने यह डिप्लोमा पूरा किया है. देशभर के 77 संस्थानों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था और प्रख्यात कार्डियोलॉजी प्रोफेसरों ने कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था. अब औपचारिक मान्यता प्राप्त होने के साथ, इन प्रशिक्षित डॉक्टरों के सरकारी भर्ती और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में संरचित एकीकरण के लिए पात्र होने की उम्मीद है. यह ग्रामीण कार्डियोलॉजी सेवाओं के लिए संभावित रूप से परिवर्तनकारी है. इस कोर्स को वर्षों तक नियामक अस्पष्टता और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. फिर भी, संस्थानों ने प्रशिक्षण समूहों का समर्थन किया. यह नई मान्यता एक लंबे और कड़े संघर्ष के बाद मिली है.

प्रो. अग्रवाल ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी (पीजीडीसीसी) के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने में लगभग बीस साल लग गए. इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट (आईएसीसी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. राजेश राजन ने हाल ही में इस लंबी लड़ाई की समयरेखा साझा की. गांव के स्तर पर हृदय की देखभाल में सुधार के लिए यह कोर्स 2006 में शुरू हुआ था. 2008 तक, डॉक्टर औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालयों पर जोर दे रहे थे.

कई सांसदों और स्वास्थ्य मंत्रियों के सामने उठाया गया था मुद्दा

सांसद पी. जे. कुरियन, एन. के. प्रेमचंद्रन और कनकमेदला रवींद्र कुमार ने बार-बार यह मुद्दा उठाया. डॉ. राजन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों अंबुमणि रामदास, गुलाम नबी आजाद, हर्षवर्धन और मनसुख मांडविया के साथ लगातार बातचीत की. उन्होंने अंततः इस निर्णायक मान्यता को प्रदान करने का श्रेय जे. पी. नड्डा और नरेंद्र मोदी को दिया. इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने से बड़े पैमाने पर लाभ मिलते हैं. यदि इसका विस्तार किया जाता है, तो प्रशिक्षण केंद्र प्रतिवर्ष कुछ हजार स्नातक तैयार कर सकते हैं. इसका दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण है. एक दशक के भीतर, ग्रामीण डॉक्टर हृदय संबंधी समस्याओं का बहुत पहले पता लगा लेंगे. प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी उन समुदायों को कवर करेगी जहां वह पहले कभी नहीं पहुंची थी. भारत हृदय विशेषज्ञों की गंभीर कमी से पीड़ित है. यह अंतर पहले से ही देश भर में मरीजों के परिणामों पर भारी प्रभाव डाल रहा है.

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