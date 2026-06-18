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दिल्ली: राशिद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर के बाद दो शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित नेहरू विहार में दिनदहाड़े हुए राशिद रंगरेज हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. हत्याकांड में शामिल दो मुख्य शूटरों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यमुना खादर इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस और बदमाशों के बीच हुई गोलीबारी में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है. दोनों पर 15 जून को मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में राशिद रंगरेज की हत्या को अंजाम देने का आरोप है. वारदात के बाद से ही दोनों फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी.



जानकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच को दोनों आरोपियों की यमुना खादर इलाके में मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें दबोच लिया गया. मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं.