अर्जुन हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
पुलिस का दावा है कि आरोपी के कब्जे से वही अवैध तमंचा बरामद हुआ है, जिससे अर्जुन की हत्या की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 2:35 PM IST
बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र के संजयन गर में हुई युवक अर्जुन की हत्या का मामला अब नया मोड़ ले चुका है. हत्याकांड में बारादरी पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्पित उर्फ पहाड़ी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी के कब्जे से वही अवैध तमंचा बरामद हुआ है, जिससे अर्जुन की हत्या की गई थी. हालांकि मामले में नामजद दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.
15 जून की रात संजयनगर निवासी अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले आरोपियों और अर्जुन के बीच मामूली कहासुनी हुई थी, जिसने बाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया.
आरोप है कि अर्पित मौर्य, कपिल और कुश अर्जुन को उसके घर से बुलाकर मंदिर के पास तिराहे पर ले गए, जहां उसे गोली मार दी गई. गंभीर रूप से घायल अर्जुन को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई.
पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने सड़क जाम कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. परिजनों का कहना था कि हत्या पुलिस आरोपियों का एनकाउंटर करे.
विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी थी।मामले की गंभीरता को देखते हुए बारादरी थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीमों की चार संयुक्त टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया. पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी.
इसी दौरान गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि हत्या के आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने डोहरा चौराहे और एफसीआई गोदाम के आसपास घेराबंदी कर दी.
क्षेत्राधिकारी प्रथम शिवम आशुतोष ने बताया कि 15 जून को बारादरी क्षेत्र के संजयनगर में तीन लोगों द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई थी. घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही थीं.
इसी क्रम में वाहन चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी. इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अर्पित नाम का आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी कुश मौके से फरार होने में सफल रहा.
पुलिस के अनुसार घायल अर्पित उर्फ पहाड़ी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया. पूछताछ में आरोपी ने अर्जुन की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. पुलिस का कहना है कि बरामद तमंचा वही हथियार है जिसका इस्तेमाल अर्जुन की हत्या में किया गया था.
प्रयागराज में पीड़ित परिवार से मिले पूर्व विधायक: प्रयागराज में मेजा क्षेत्र में हुए ट्रिपल हत्याकांड के बाद पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने संकट की इस घड़ी में परिवार को हर संभव आर्थिक और सामाजिक मदद देने का पूर्ण आश्वासन दिया है. पूर्व विधायक ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे इस मुश्किल समय में अकेले नहीं हैं और उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी.
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