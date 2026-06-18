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अर्जुन हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र के संजयन गर में हुई युवक अर्जुन की हत्या का मामला अब नया मोड़ ले चुका है. हत्याकांड में बारादरी पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्पित उर्फ पहाड़ी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी के कब्जे से वही अवैध तमंचा बरामद हुआ है, जिससे अर्जुन की हत्या की गई थी. हालांकि मामले में नामजद दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.



15 जून की रात संजयनगर निवासी अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले आरोपियों और अर्जुन के बीच मामूली कहासुनी हुई थी, जिसने बाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया.

आरोप है कि अर्पित मौर्य, कपिल और कुश अर्जुन को उसके घर से बुलाकर मंदिर के पास तिराहे पर ले गए, जहां उसे गोली मार दी गई. गंभीर रूप से घायल अर्जुन को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई.



पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने सड़क जाम कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. परिजनों का कहना था कि हत्या पुलिस आरोपियों का एनकाउंटर करे.



विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी थी।मामले की गंभीरता को देखते हुए बारादरी थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीमों की चार संयुक्त टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया. पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी.

इसी दौरान गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि हत्या के आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने डोहरा चौराहे और एफसीआई गोदाम के आसपास घेराबंदी कर दी.

क्षेत्राधिकारी प्रथम शिवम आशुतोष ने बताया कि 15 जून को बारादरी क्षेत्र के संजयनगर में तीन लोगों द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई थी. घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही थीं.