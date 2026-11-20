IIT बीएचयू की बड़ी खोज; यह स्पेशल किट 10 साल पहले ही बता देगी होने वाली बीमारी, रिसर्च में ये आया सामने
एनग्लाइकेन टेस्ट में रक्त जांच से शरीर में बदलावों पर रखी जाएगी नजर, गोपाल मिश्र की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:35 PM IST
वाराणसी: भागदौड़ की जिंदगी और बदलती लाइफ स्टाइल में लोगों को तेजी से बीमारियां चपेट में ले रहीं हैं. बेहद कम उम्र में ही बुढ़ापे की बीमारियां युवाओं को घेर ले रही हैं. जागरूक लोग समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन पूरी तरह से निश्चिंत कभी नहीं रहते. इस समस्या का हल आईआईटी बीएचयू ने खोज निकाला है.
एक ऐसी टेस्ट किट बनाई है, जो 10 साल पहले ही बता देगी कि भविष्य में आपको कौन सी बीमारी होने की आशंका है. इसे एनग्लाइकेन टेस्ट कहा जाता है. इसके पेटेंट होने के बाद बाजार में लाने की तैयारी हो रही है. बीमारियों की भविष्यवक्ता इस टेस्ट किट पर पढ़िए रिपोर्ट....
स्वास्थ्य मेले में पहली बार सामने आई
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीते दिनों दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था. आईएमएस परिसर में लगे इस मेले में 69 स्टालों पर लोगों ने पहुंचकर न सिर्फ हेल्थ संबंधी जानकारी ली, बल्कि निशुल्क रक्त जांच भी करवाई. इसी मेले में आईआईटी बीएचयू की तरफ से तैयार टेस्ट किट के बारे में लोगों को बताया गया. यह किट रक्त की जांच कर पहले ही बता देगी कि भविष्य में किस तरह की बीमारी आपको हो सकती है. इससे लोग पहले ही चेत जाएंगे और एहतियात के साथ दवाएं लेंगे.
रक्त में बीमारी का राज
रिसर्च टीम के सदस्य सौरभ सेन बताते हैं कि ब्लड में बीमारियों का राज छुपा होता है. बस इसे पता लगाना होता है. कई ऐसी बीमारियां हैं, जो अचानक शरीर को घेरकर कमजोर करने लगती हैं. अगर पहले से इसके बारे में पता चल जाए तो सुरक्षा घेरा बनाया जा सकता है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में लगे स्वास्थ्य मेले में हमने ऐसी किट का प्रदर्शन किया है, जो आने वाले समय में यूरोपीय देशों की तरह ही लोगों को आने वाली बीमारियों के प्रति पहले ही जागरुक कर देगी.
कैसे काम करती है किट
सौरभ ने बताया कि लैबोरेट्री ऑफ इंजीनियरिंग थैरेपीयूटिक के शांतनु सिंह, सुपरवाइजर डॉक्टर सुमित कुमार सिंह ने इस रिसर्च को पूरा किया है. जिसमें हम सभी सहयोगी के रूप में रहे. सौरभ का कहना है कि व्यक्ति के ब्लड से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलीन जी निकाल लेते हैं. इसकी संरचना को देखकर बताया जा सकता है कि अगले 10 साल में कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है. बताया कि अभी यूरोप में इस तरह की जांच हो रही है, लेकिन भारत में जल्दी से शुरू कर दिया जाएगा.
पहले से ज्यादा एडवांस होगी किट
सौरभ ने बताया कि इस टेस्ट किट को और भी अपडेट करने पर काम चल रहा है. इसके लिए एंटीबॉडी पर मौजूद ग्लाइकन्स के सीक्वेंस में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जा रहा है. जब शरीर में कोई बीमारी विकसित होती है तो एंटीबॉडी पर मौजूद ग्लाइसंस के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है. टीम इन्हीं बदलावों का विश्लेषण करके बीमारी से जुड़े संभावित संकेत और बायो मार्क्स की पहचान करने की दिशा पर काम कर रही है.
इस तकनीक का उद्देश्य पारंपरिक बायोमार्क जांच की तुलना में बीमारी से जुड़े संकेत को पहले पहचान की संभावना तलाशना है. बताया कि 7 पीएचडी स्कॉलर्स की टीम के साथ टेक्निकल स्टूडेंट्स भी इस पर काम कर रहे हैं. इस अनोखी जांच को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता भी देखने को मिल रही है प्रतिदिन यहां 70 से 80 लोग इस किट के जरिए जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं.
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