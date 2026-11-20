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IIT बीएचयू की बड़ी खोज; यह स्पेशल किट 10 साल पहले ही बता देगी होने वाली बीमारी, रिसर्च में ये आया सामने

IIT बीएचयू की बड़ी खोज ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: भागदौड़ की जिंदगी और बदलती लाइफ स्टाइल में लोगों को तेजी से बीमारियां चपेट में ले रहीं हैं. बेहद कम उम्र में ही बुढ़ापे की बीमारियां युवाओं को घेर ले रही हैं. जागरूक लोग समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन पूरी तरह से निश्चिंत कभी नहीं रहते. इस समस्या का हल आईआईटी बीएचयू ने खोज निकाला है.

आईआईटी बीएचयू का कमाल (Video Credit; ETV Bharat) एक ऐसी टेस्ट किट बनाई है, जो 10 साल पहले ही बता देगी कि भविष्य में आपको कौन सी बीमारी होने की आशंका है. इसे एनग्लाइकेन टेस्ट कहा जाता है. इसके पेटेंट होने के बाद बाजार में लाने की तैयारी हो रही है. बीमारियों की भविष्यवक्ता इस टेस्ट किट पर पढ़िए रिपोर्ट....

टेस्ट किट के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) स्वास्थ्य मेले में पहली बार सामने आई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीते दिनों दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था. आईएमएस परिसर में लगे इस मेले में 69 स्टालों पर लोगों ने पहुंचकर न सिर्फ हेल्थ संबंधी जानकारी ली, बल्कि निशुल्क रक्त जांच भी करवाई. इसी मेले में आईआईटी बीएचयू की तरफ से तैयार टेस्ट किट के बारे में लोगों को बताया गया. यह किट रक्त की जांच कर पहले ही बता देगी कि भविष्य में किस तरह की बीमारी आपको हो सकती है. इससे लोग पहले ही चेत जाएंगे और एहतियात के साथ दवाएं लेंगे. स्वास्थ्य मेला (Photo Credit; ETV Bharat) रक्त में बीमारी का राज रिसर्च टीम के सदस्य सौरभ सेन बताते हैं कि ब्लड में बीमारियों का राज छुपा होता है. बस इसे पता लगाना होता है. कई ऐसी बीमारियां हैं, जो अचानक शरीर को घेरकर कमजोर करने लगती हैं. अगर पहले से इसके बारे में पता चल जाए तो सुरक्षा घेरा बनाया जा सकता है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में लगे स्वास्थ्य मेले में हमने ऐसी किट का प्रदर्शन किया है, जो आने वाले समय में यूरोपीय देशों की तरह ही लोगों को आने वाली बीमारियों के प्रति पहले ही जागरुक कर देगी. बदलती लाइफ स्टाइल में घेर रहीं बीमारियां (Photo Credit; ETV Bharat)