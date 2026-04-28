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सोनीपत जेल की सुरक्षा में बड़ी सेंध,फॉर्च्यूनर ने बूम बैरियर तोड़ा, सुरक्षाकर्मी को चकमा देकर हुआ फरार

सोनीपत जेल की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है. फॉर्च्यूनर सवार ने जेल के बूम बैरियर को तोड़ डाला और चकमा देकर फरार हो गया.

Major breach in Haryana Sonipat jail security Fortuner rider breaks boom barrier
सोनीपत जेल की सुरक्षा में बड़ी सेंध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 28, 2026 at 7:31 PM IST

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Updated : April 28, 2026 at 8:23 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत जिला जेल की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है. अलसुबह फॉर्च्यूनर गाड़ी सवार ने जेल के मेन गेट पर लगा बूम बैरियर तोड़ दिया और मौके से फरार हो गया. इस मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सिटी थाना पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है

जेल के बूम बैरियर को तोड़ा : सोनीपत जिला जेल की सुरक्षा में उस वक्त बड़ी सेंध लग गई जब अल सुबह करीब चार बजे एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी जेल के मेन गेट पर आ धमकी. गाड़ी ने आते ही मेन गेट पर लगे बूम बैरियर को टक्कर मार दी. ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर नहीं रुका और तेज रफ्तार में गाड़ी ने बैरियर तोड़ दिया और जेल परिसर में घुसने की कोशिश की. इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को जेल के बाहरी हिस्से में घुमाया और मौके से फरार हो गया.

सोनीपत जेल की सुरक्षा में बड़ी सेंध (ETV Bharat)

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश : इस पूरी घटना के दौरान सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं. इस घटना में जेल के अंदर किसी संदिग्ध वस्तु को फेंकने की आशंका भी जताई जा रही है जिससे जेल की सुरक्षा में बड़ा खतरा पैदा हो गया है. फिलहाल सोनीपत सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. मामले में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि जेल सुपरिंटेंडेंट ने शिकायत दी है कि एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी अल सुबह जेल परिसर में जबरदस्ती एंट्री कर रही थी और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो गाड़ी सवार मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.

Last Updated : April 28, 2026 at 8:23 PM IST

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सोनीपत जेल में बैरियर तोड़ा
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