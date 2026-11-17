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औरैया के फफूंद स्टेशन को मिली बड़ी सौगात, कानपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस का ठहराव शुरू

औरैया के फफूंद स्टेशन को मिली बड़ी सौगात. ( ETV Bharat )

औरैया: फफूंद रेलवे स्टेशन पर कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का ठहराव सोमवार से शुरू हो गया. नई ट्रेन संख्या 14153/14154 के ठहराव की शुरुआत से क्षेत्रीय यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई.

पहले ही दिन फफूंद स्टेशन से 50 से अधिक यात्रियों ने ट्रेन में सवार होकर इटावा और दिल्ली के लिए सफर शुरू किया. लंबे समय से इस ट्रेन के ठहराव की मांग कर रहे क्षेत्रीय लोगों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया.

सोमवार शाम करीब 4:30 बजे कानपुर से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली ट्रेन फफूंद रेलवे स्टेशन पहुंची. ट्रेन के पहली बार ठहराव पर स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों तथा फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया. औरैया के फफूंद स्टेशन को मिली बड़ी सौगात. (ETV Bharat) रेलवे की समय-सारिणी के अनुसार 19 नवंबर से यह ट्रेन दैनिक रूप से संचालित होगी. कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे रवाना होकर रात 9:45 बजे फफूंद पहुंचेगी. वहीं वापसी में फफूंद से सुबह 5:08 बजे कानपुर के लिए रवाना होकर सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. ट्रेन के ठहराव से दिबियापुर, फफूंद, अछल्दा, बेला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को कानपुर और दिल्ली की यात्रा के लिए सीधी रेल सुविधा मिलेगी. पहले दिन ही आधा सैकड़ा से अधिक यात्रियों के सफर करने से इस ठहराव की उपयोगिता भी सामने आई है. औरैया के फफूंद स्टेशन को मिली बड़ी सौगात. (ETV Bharat)