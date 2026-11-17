औरैया के फफूंद स्टेशन को मिली बड़ी सौगात, कानपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस का ठहराव शुरू
पहले ही दिन फफूंद स्टेशन से 50 से अधिक यात्रियों ने ट्रेन में सवार होकर इटावा और दिल्ली के लिए सफर शुरू किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:32 AM IST
औरैया: फफूंद रेलवे स्टेशन पर कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का ठहराव सोमवार से शुरू हो गया. नई ट्रेन संख्या 14153/14154 के ठहराव की शुरुआत से क्षेत्रीय यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई.
पहले ही दिन फफूंद स्टेशन से 50 से अधिक यात्रियों ने ट्रेन में सवार होकर इटावा और दिल्ली के लिए सफर शुरू किया. लंबे समय से इस ट्रेन के ठहराव की मांग कर रहे क्षेत्रीय लोगों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया.
सोमवार शाम करीब 4:30 बजे कानपुर से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली ट्रेन फफूंद रेलवे स्टेशन पहुंची. ट्रेन के पहली बार ठहराव पर स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों तथा फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया.
रेलवे की समय-सारिणी के अनुसार 19 नवंबर से यह ट्रेन दैनिक रूप से संचालित होगी. कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे रवाना होकर रात 9:45 बजे फफूंद पहुंचेगी. वहीं वापसी में फफूंद से सुबह 5:08 बजे कानपुर के लिए रवाना होकर सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी.
ट्रेन के ठहराव से दिबियापुर, फफूंद, अछल्दा, बेला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को कानपुर और दिल्ली की यात्रा के लिए सीधी रेल सुविधा मिलेगी. पहले दिन ही आधा सैकड़ा से अधिक यात्रियों के सफर करने से इस ठहराव की उपयोगिता भी सामने आई है.
इस दौरान स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया. कानपुर नगर के भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने पूर्व कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत और नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया.
कार्यक्रम के दौरान पूर्व कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत ने फफूंद और अछल्दा रेलवे स्टेशनों पर कोरोना काल के दौरान बंद हुई ट्रेनों का ठहराव दोबारा शुरू कराने की मांग उठाई. वहीं शैलेंद्र अवस्थी ने कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस का फफूंद स्टेशन पर ठहराव कराने की पहल सांसद से करने का आग्रह किया.
सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकृष्ण पिछड़ा ने भी ज्ञापन सौंपकर स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग रखी. इस पर सांसद ने कानपुर शताब्दी सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव के लिए रेल मंत्री से बातचीत कर पहल करने का आश्वासन दिया. इस अवसर पर नगर के लोगों ने सांसद रमेश अवस्थी का माल्यार्पण, शाल और स्मृति चिह्न भेंटकर अभिनंदन किया.
इस मौके पर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि ट्रेन के ठहराव से कानपुर और दिल्ली के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है. उन्होंने कहा कि रेलवे सुविधाओं का विस्तार क्षेत्र के विकास और आम यात्रियों की सहूलियत के लिए जरूरी है.