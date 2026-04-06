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दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी का किया भंडाफोड़, अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और अहम सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 23 विदेशी हथियार और 211 जिंदा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं. पुलिस ने मामले में यूएपीए के तहत भी कार्रवाई की है.

क्राइम ब्रांच की एआरएससी टीम ने जांच के दौरान इमरान (37) और मोहम्मद कामरान (27) को 2 अप्रैल को आईजीआई एयरपोर्ट से एलओसी के आधार पर हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी मुख्य सरगना शाहबाज अंसारी के इशारे पर नेपाल से अवैध हथियारों की खेप लाकर दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे.

डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के अनुसार आरोपी हथियारों को अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर सीमा पार करते थे और भारत पहुंचने के बाद उन्हें दोबारा जोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर रखते थे. इसके बाद ये हथियार अपराधियों और असामाजिक तत्वों तक पहुंचाए जाते थे. आरोपियों की निशानदेही पर बुलंदशहर से एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई, जिसमें हथियार छिपाने के लिए विशेष गुप्त कैविटी बनाई गई थी.