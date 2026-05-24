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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गैंग पर प्रहार, तीन शार्पशूटर समेत पांच गिरफ्तार

कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में आगे की जांच जारी है.

कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गैंग पर स्पेशल सेल का प्रहार
कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गैंग पर स्पेशल सेल का प्रहार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 4:25 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के तीन शार्पशूटर्स और दो हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में स्थित एक क्लीनिक पर फायरिंग कर रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे थे. आरोपियों के कब्जे से तीन सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

स्पेशल सेल के डीसीपी नारा चैतन्य ने बताया कि स्पेशल सेल की जांच में सामने आया कि विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा कपिल सांगवान उर्फ नंदू दिल्ली-एनसीआर में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने के लिए युवकों को पैसे का लालच देकर अपने नेटवर्क से जोड़ रहा था. पुलिस को सूचना मिली कि पंजाब के कुछ शार्पशूटरों को दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया है. इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की.

डीसीपी चैतन्य ने बताया कि करीब एक महीने की जांच के बाद 20 मार्च 2026 को स्पेशल सेल ने अमृतसर निवासी अभिषेक को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह अपने साथियों साहिल और हर्षदीप उर्फ पोलू के साथ फरवरी 2026 में छावला स्थित एक क्लीनिक की रेकी करने दिल्ली आया था. आरोपियों को क्लीनिक पर फायरिंग कर रंगदारी वसूलने का जिम्मा कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने दिया था.

जांच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार और बाइक की व्यवस्था हरियाणा के कैथल निवासी करण उर्फ अंकुश और अमन के जरिए कर रहे थे. पुलिस ने दोनों हथियार सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि क्लीनिक के बाहर अधिक भीड़ होने के कारण वे फायरिंग नहीं कर सके और बाद में वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक निवासी सुल्तानविंड अमृतसर, साहिल निवासी सुल्तानविंड अमृतसर, हर्षदीप उर्फ पोलू निवासी न्यू जवाहर नगर अमृतसर, करण उर्फ अंकुश निवासी गांव नैना कैथल हरियाणा और अमन निवासी गांव नैना कैथल हरियाणा शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, हर्षदीप सीधे तौर पर नंदू गैंग के संपर्क में था और उसी ने अन्य युवकों को गैंग से जोड़ा था. डीसीपी नारा चैतन्य ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से राजधानी में होने वाली एक बड़ी फायरिंग की वारदात को टाल दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नंदू गैंग के रंगदारी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है. गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में आगे की जांच जारी है.

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