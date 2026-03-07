टी-20 वर्ल्ड कप मैचों पर लगा रहे थे सट्टा, नोएडा पुलिस ने धर दबोचा, 5 गिरफ्तार
नोएडा में सट्टेबाजी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़: टी-20 वर्ल्ड कप मैचों पर लग रहा था दांव, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार
Published : March 7, 2026 at 1:34 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा पुलिस ने एक ऐसे हाई-टेक गैंग का पर्दाफाश किया है जो क्रिकेट के जुनून को धोखाधड़ी के धंधे में बदल रहा था. सेक्टर-113 पुलिस और CRT/SWAT-2 टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में सट्टेबाजी करने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये गैंग टी-20 वर्ल्ड कप के मैचों पर ऐप के जरिए करोड़ों की सट्टेबाजी और धोखाधड़ी कर रहा था.
एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि 5 मार्च को हुए भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच में इस गैंग ने बड़े पैमाने पर सट्टा लगवाया था. गैंग का मास्टरमाइंड विनय सहगल दिल्ली का रहने वाला है, जो एक ऐप-ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे की 'खाई-बाड़ी' कर रहा था. पुलिस को मिले इनपुट पर विनय सहगल, नवदीप सिंह, राजीव शर्मा सलील सेठ, देव कुमार को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस की ओर से जानकारी दी गई, कि इन सट्टेबाजों ने पूरा सेटअप कॉल सेंटर जैसा था. पुलिस ने इनके पास से 32 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट और 3 डेस्कटॉप बरामद किए हैं. यही नहीं, इनके पास से 'असेंबल लाइन बॉक्स' और 'आईसी रिकॉर्डर' भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल ये सट्टेबाजी की रिकॉर्डिंग और हिसाब-किताब के लिए करते थे.
इस गैंग का नेटवर्क केवल दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि पंजाब और पड़ोसी देश नेपाल तक फैला हुआ था. पुलिस अब इनके बैंक खातों और अन्य संपर्कों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस खेल में और कितने बड़े खिलाड़ी शामिल हैं.
