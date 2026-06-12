बॉर्डर पर बड़ा एक्शन: पशुओं के बाड़े को खोदकर निकाली 400 ग्राम हेरोइन, जेल में बंद मामा रच रहा था अंतरराष्ट्रीय तस्करी की साजिश
रावलामंडी में पुलिस, बीएसएफ और सीआईडी ने संयुक्त कार्रवाई कर जमीन के नीचे से 400 ग्राम हेरोइन,6.22 लाख नकद और दो मोबाइल जब्त किए हैं.
Published : June 12, 2026 at 7:06 AM IST
रावलामंडी : सीमावर्ती इलाकों में नशा तस्करों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है. सीआईडी (CID) की पुख्ता सूचना पर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (BSF) और सीआईडी की संयुक्त टीम ने मंडी 365 हैड में एक घर पर दबिश देकर पशुओं के बाड़े से जमीन के नीचे दबाकर रखी गई करीब 400 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है. इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी में सुरक्षा एजेंसियों ने 6 लाख 22 हजार 100 रुपये की ड्रग मनी और एक आईफोन-16 समेत दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.
खुफिया इनपुट के बाद पड़ा छापा : एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल ने बताया कि भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस, बीएसएफ की जी ब्रांच और सीआईडी की टीमें लगातार सक्रिय थीं. इसी दौरान सीआईडी को इनपुट मिला कि गांव 365 हैड निवासी कुलदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह के घर पर हेरोइन की एक बड़ी खेप छिपाई गई है. सूचना मिलते ही गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे भारी पुलिस जाब्ते और बीएसएफ के जवानों ने कुलदीप के घर को चारों तरफ से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
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उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की टीम को देखकर कुलदीप सिंह, घर में मौजूद एक महिला तथा अन्य लोग घबरा गए. प्रारंभिक पूछताछ में कुलदीप सिंह टालमटोल करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पशुओं के बाड़े में जमीन के नीचे सामान दबा होने की जानकारी दी. इसके बाद मौके पर मौजूद बीएसएफ की जी ब्रांच, पुलिस एवं सीआईडी अधिकारियों की मौजूदगी में खुदाई करवाई गई. खुदाई के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से दो पैकेट हेरोइन, करीब दो लाख रुपये नकद तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए गए.
एडिशनल एसपी ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान 16 केएनडी स्थित कुलदीप सिंह के चाचा गुरमुख सिंह के घर से भी 4 लाख 22 हजार 100 रुपये नकद बरामद किए गए. इस प्रकार कुल बरामद नकदी 6 लाख 22 हजार 100 रुपये रही. बरामद सभी सामान को जब्त कर लिया गया है तथा मामले की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि देर शाम तक गांव 365 हैड सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 40 जवानों की संयुक्त टीम द्वारा सर्च अभियान जारी रहा. पुलिस को आशंका है कि मामले के तार अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.
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पुलिस के अनुसार कुलदीप सिंह का मामा त्रिलोक सिंह निवासी 16 केएनडी, 43 किलो हेरोइन बरामदगी के पुराने मामले में फिरोजपुर जेल में बंद है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वह जेल से ही नेटवर्क का संचालन कर रहा है. पुलिस इस संबंध में सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बलवंत कुमार, एएसआई सुरेश कुमार, सूचना अधिकारी कांस्टेबल ओमप्रकाश रायका, रीडर सुरेंद्र कुमार तथा हेड कांस्टेबल राकेश कुमार मीणा , पाला राम , राकेश मीणा, विजेंदर सहित महिला कांस्टेबल पुलिस टीम की विशेष भूमिका रही.