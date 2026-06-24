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खास महाल की जमीन को लेकर बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त के बाद कायम होगी नई व्यवस्था

बिहार में सरकार ने खास महाल जमीन को लेकर नई व्यवस्था करने का ऐलान करने जा रही है. क्या है खास महाल जमीन? पढ़ें खबर-

भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल
भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 3:31 PM IST

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पटना : राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में 'खास महाल' की जमीन है. खास महाल की जमीन को लोगों ने सरकार से निश्चित समय के लिए लीज पर लिए थे. कई साल बीत जाने के बाद ना तो खास महाल की जमीन पर स्थानीय लोगों का मालिकाना हक कायम हो पाया है, ना ही जमीन सरकार के कब्जे में है. आने वाले दिनों में सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है.

भूखंड होल्डरों के साथ मंत्री करेंगे बैठक : बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. मंत्री ने कहा है की 'खास महाल' की जमीन को लेकर सरकार नीति बनाने जा रही है और आगामी 15 अगस्त के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा. राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद पहले चरण में खास महल के जमीन होल्डरों के साथ हम बैठक करेंगे और उनकी राय जानेंगे.

भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल
भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल (ETV Bharat)

''पटना में बड़े पैमाने पर 'खास महाल' की जमीन है. लोगों ने सरकार से लीज पर ले रखे हैं. स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे. मंत्री ने कहा कि भूखंड होल्डरों से हम पूछेंगे कि किस रेट पर या किन शर्तों पर जमीन को वह फ्री होल्ड करना चाहते हैं. लोगों की राय मिलने के बाद हम किसी खास नतीजे पर पहुंचेंगे.''- दिलीप जायसवाल, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, बिहार

12 जिलों में फैली है खास महाल की जमीन : आपको बता दें कि बिहार में खास महाल जमीन का कुल रकबा लगभग 4,193 एकड़ (करीब 4,200 एकड़) है, जो राज्य के 12 जिलों में फैली है. इसमें से अकेले पटना में लगभग 137 एकड़ खास महाल की जमीन है. जहां तक जमीन मालिकों या परिवारों की संख्या का सवाल है, पटना के खास महाल इलाकों (जैसे कदमकुआं, मीठापुर, चिरैयाटांड़, छज्जूबाग आदि) में लगभग 10,000 से अधिक परिवार रहते हैं. बिहार में पूरे राज्य के स्तर पर कुल परिवारों या मूल रूप से ब्रिटिश काल में लीज (30, 66 या 99 वर्षों के लिए) पर दी गई थी, जिसमें अब कई पीढ़ियों का विस्तार हो चुका है.

खास महाल जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास : खास महाल जमीन का असली मालिकाना हक सरकार के पास होता है, लोग इस पर लीजधारक/किराएदार के रूप में रहते हैं. खास महल की जमीन पूरी तरह से सरकारी जमीन (Government Estate) होती है, जिस पर राज्य सरकार का मालिकाना हक होता है. यह जमीन किसी जमींदार या निजी व्यक्ति की नहीं होती और इसका प्रबंधन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है. ​

​पट्टे (Lease) पर आवंटन : सरकार इस जमीन को आवासीय, व्यावसायिक या कृषि कार्यों के लिए निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को एक निश्चित अवधि (जैसे 30 से 99 वर्ष) के लिए लीज (पट्टे) पर देती है. जमीन बेचने या ट्रांसफर करने से पहले लेनी पड़ती है सरकार की अनुमति.

​ट्रांसफर या निर्मण के लिए सरकार की अनुमति जरूरी : मालिकाना हक को लेकर भी कानून बना हुआ है. लीज लेने वाले व्यक्ति को इस जमीन को बेचने, ट्रांसफर करने या उस पर निर्माण करने के लिए सरकार से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य होती है. सरकार के पास ही अधिकार होता है कि अवधि पूरी होने पर सरकार लीज को रिन्यू कर सकती है या जमीन वापस ले सकती है.

जमींदारी आंदोलन के बाद सरकार के पास बड़े भूखंड आए : ​ खास महाल के तहत वही परिसंपत्तियों हैं जो इसके अंतर्गत लावारिस संपत्तियां, सरकार द्वारा जब्त की गई जमीनें, बंजर भूमि और वे सरकारी संपत्तियां आती हैं जो जमींदारी उन्मूलन (जैसे बिहार में 1950 के सुधार) के बाद सीधे सरकार के नियंत्रण में रहीं. जमींदारी मूलन के दौरान भी बिहार में बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण में भूखण्ड आये.

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