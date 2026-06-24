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खास महाल की जमीन को लेकर बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त के बाद कायम होगी नई व्यवस्था

पटना : राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में 'खास महाल' की जमीन है. खास महाल की जमीन को लोगों ने सरकार से निश्चित समय के लिए लीज पर लिए थे. कई साल बीत जाने के बाद ना तो खास महाल की जमीन पर स्थानीय लोगों का मालिकाना हक कायम हो पाया है, ना ही जमीन सरकार के कब्जे में है. आने वाले दिनों में सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है.

भूखंड होल्डरों के साथ मंत्री करेंगे बैठक : बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. मंत्री ने कहा है की 'खास महाल' की जमीन को लेकर सरकार नीति बनाने जा रही है और आगामी 15 अगस्त के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा. राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद पहले चरण में खास महल के जमीन होल्डरों के साथ हम बैठक करेंगे और उनकी राय जानेंगे.

भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल (ETV Bharat)

''पटना में बड़े पैमाने पर 'खास महाल' की जमीन है. लोगों ने सरकार से लीज पर ले रखे हैं. स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे. मंत्री ने कहा कि भूखंड होल्डरों से हम पूछेंगे कि किस रेट पर या किन शर्तों पर जमीन को वह फ्री होल्ड करना चाहते हैं. लोगों की राय मिलने के बाद हम किसी खास नतीजे पर पहुंचेंगे.''- दिलीप जायसवाल, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, बिहार

12 जिलों में फैली है खास महाल की जमीन : आपको बता दें कि बिहार में खास महाल जमीन का कुल रकबा लगभग 4,193 एकड़ (करीब 4,200 एकड़) है, जो राज्य के 12 जिलों में फैली है. इसमें से अकेले पटना में लगभग 137 एकड़ खास महाल की जमीन है. जहां तक जमीन मालिकों या परिवारों की संख्या का सवाल है, पटना के खास महाल इलाकों (जैसे कदमकुआं, मीठापुर, चिरैयाटांड़, छज्जूबाग आदि) में लगभग 10,000 से अधिक परिवार रहते हैं. बिहार में पूरे राज्य के स्तर पर कुल परिवारों या मूल रूप से ब्रिटिश काल में लीज (30, 66 या 99 वर्षों के लिए) पर दी गई थी, जिसमें अब कई पीढ़ियों का विस्तार हो चुका है.