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अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी घोषणा, SGPGI से ऑनलाइन जुड़ेगी मेडिकल कॉलेज की ICU, चार नए विभाग खुलेंगे

SGPGI से ऑनलाइन जुड़ेगी मेडिकल कॉलेज की ICU. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या : महाराजा दशरथ मेडिकल कॉलेज में चार नए विभाग खोले जाएंगे. साथ ही मेडिकल कॉलेज को SGPGI लखनऊ के स्पोक-हब मॉडल से जोड़ा जाएगा. ICU के गंभीर मरीजों को SGPGI के विशेषज्ञ ऑनलाइन इलाज और परामर्श देंगे. अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है. कहा कि इसके लिए जल्द उपकरणों की खरीद की जाएगी.