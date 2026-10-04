अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी घोषणा, SGPGI से ऑनलाइन जुड़ेगी मेडिकल कॉलेज की ICU, चार नए विभाग खुलेंगे
SGPGI के विशेषज्ञ डॉक्टर ऑनलाइन अयोध्या मेडिकल कॉलेज के ICU मरीजों की निगरानी करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 6:03 PM IST
अयोध्या : महाराजा दशरथ मेडिकल कॉलेज में चार नए विभाग खोले जाएंगे. साथ ही मेडिकल कॉलेज को SGPGI लखनऊ के स्पोक-हब मॉडल से जोड़ा जाएगा. ICU के गंभीर मरीजों को SGPGI के विशेषज्ञ ऑनलाइन इलाज और परामर्श देंगे. अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है. कहा कि इसके लिए जल्द उपकरणों की खरीद की जाएगी.
SGPGI के विशेषज्ञ डॉक्टर ऑनलाइन अयोध्या मेडिकल कॉलेज के ICU मरीजों की निगरानी करेंगे. वे स्क्रीन के जरिये मरीजों की स्थिति देख सकेंगे, स्थानीय डॉक्टरों से बात करेंगे और जरूरत के अनुसार दवाओं व उपचार के संबंध में सलाह देंगे.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में पहले से यह व्यवस्था लागू है और अयोध्या मेडिकल कॉलेज इस व्यवस्था से जुड़ने वाला सातवां मेडिकल कॉलेज होगा. एसजीपीजीआई लखनऊ और अयोध्या मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में गंभीर मरीजों की देखभाल, इलाज और औषधियों पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में यह घोषणा की गई.
एसजीपीजीआई के निदेशक पद्मश्री प्रो. आरके धीमन ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, बड़ी स्क्रीन, कैमरे और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सहित जरूरी उपकरण उपलब्ध फंड या कंटिंजेंसी से तत्काल खरीदने के निर्देश दिए.
वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में हुए हादसे में चार लोगों की मौत पर डिप्टी सीएम ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे.
दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज जाकर मरीजों का हाल जानने के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने जल्द अस्पताल पहुंचने की बात कही. डॉक्टर के कथित वीडियो के वायरल जिसमें डॉक्टर के द्वारा बाहर की दवाई लिखे जाने के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम होने के मामले में उन्होंने जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया.
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