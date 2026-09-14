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प्रयागराज से CM योगी का बड़ा ऐलान; वकीलों को 5 लाख का कैशलेस बीमा, हाईकोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग

प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रयागराज में प्रदेश भर के वकीलों को बड़ी सौगात दी है. सीएम ने कहा है कि प्रदेश भर के वकीलों को ₹5 लाख कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी 2025-26 की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में सीएम योगी ने तीन अहम फैसलों का ऐलान किया. इससे न्यायिक कामकाज में तकनीकी मदद, सुरक्षा और परिसर में बुनियादी सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को ₹5 लाख प्रति वर्ष कैशलेस की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा उपलब्ध करवाने की हम घोषणा कर रहे हैं. राज्य के सभी पंजीकृत वकीलों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी या आकस्मिक इलाज के दौरान आर्थिक संबल देने के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा अहम होगी. अब वकीलों को इलाज के लिए अग्रिम भुगतान की चिंता नहीं करनी होगी. यह निर्णय न्यायिक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और वकीलों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।