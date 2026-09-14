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प्रयागराज से CM योगी का बड़ा ऐलान; वकीलों को 5 लाख का कैशलेस बीमा, हाईकोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग

10 हजार वाहनों की की होगी क्षमता, 400 राज्य विधि अधिकारियों को टेबलेट दिए जाएंगे

प्रयागराज में सीएम योगी
प्रयागराज में सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 6:28 PM IST

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प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रयागराज में प्रदेश भर के वकीलों को बड़ी सौगात दी है. सीएम ने कहा है कि प्रदेश भर के वकीलों को ₹5 लाख कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी 2025-26 की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में सीएम योगी ने तीन अहम फैसलों का ऐलान किया. इससे न्यायिक कामकाज में तकनीकी मदद, सुरक्षा और परिसर में बुनियादी सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को ₹5 लाख प्रति वर्ष कैशलेस की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा उपलब्ध करवाने की हम घोषणा कर रहे हैं. राज्य के सभी पंजीकृत वकीलों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी या आकस्मिक इलाज के दौरान आर्थिक संबल देने के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा अहम होगी. अब वकीलों को इलाज के लिए अग्रिम भुगतान की चिंता नहीं करनी होगी. यह निर्णय न्यायिक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और वकीलों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

इसके अलावा हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं और वादकारियों को जाम-जगह की कमी से निजात दिलाने के लिए 10 हजार वकीलों की क्षमता वाली मल्टी-लेवल पार्किंग तैयार की जाएगी. इससे परिसर के आसपास यातायात व्यवस्था सुगम होगी.

कहा कि न्यायिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह ई-कोर्ट सिस्टम और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 400 राज्य विधि अधिकारियों को टेबलेट दिए जाएंगे. इससे केस फाइलों, कानूनी दस्तावेजों और अदालती फैसलों तक डिजिटल पहुंच आसान और तेज होगी.

(अपडेट जारी)

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