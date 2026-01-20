ETV Bharat / state

ट्यूटर पर चाकू से हमला: आरोपी उसका ही छात्र निकला, यौन शोषण का था बदला

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में हुई चाकूबाजी और लूट की ब्लाइंड वारदात में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि घायल जयप्रकाश पेशे से ट्यूटर था और जिस नाबालिग छात्र को उसने पढ़ाया, उसी ने यौन शोषण का बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची थी.

डीसीपी ईस्ट अभिषेक धनिया ने बताया कि दो और तीन जनवरी की दरम्यानी रात थाना न्यू अशोक नगर को सूचना मिली थी कि कोंडली पुल के पास एक युवक को चाकू मारकर घायल किया गया है. घायल की पहचान कोंडली निवासी जयप्रकाश के रूप में हुई, जिसे पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. पेट और पीठ पर गंभीर घाव मिलने के बाद हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.

ट्यूटर पर रची गई चाकूबाजी की साजिश: जांच के दौरान जयप्रकाश लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा और वारदात की सही जानकारी देने से बचता रहा. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लिया और करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में सामने आया कि वारदात से पहले जयप्रकाश साइकिल से नहर रोड की ओर जा रहा था और उसके साथ एक नाबालिग छात्र बैठा था. कुछ समय बाद जयप्रकाश अकेला घायल हालत में लौटता दिखाई दिया जबकि नाबालिग अलग रास्ते से भागते हुए कैमरे में कैद हुआ.

न्यू अशोक नगर ब्लाइंड केस का चौंकाने वाला खुलासा: पूछताछ में नाबालिग ने पहले खुद को सिर्फ गवाह बताया लेकिन पुलिस की सख्ती और सबूतों के सामने उसने पूरी साजिश उजागर कर दी. जांच में पता चला कि जयप्रकाश नाबालिग छात्र का निजी ट्यूटर था और वह उसका लगातार यौन शोषण कर रहा था. इससे आक्रोशित होकर छात्र ने अपने परिचित के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई.